Известно имя второго военного, которого на Донбассе застрелил снайпер оккупантов

Подконтрольные России боевики 15 октября подло обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки на Донетчине. От вражеских пуль погибли двое украинских защитников: Ярослава Никоненко и Юрий Громович.

36-летний боец Громович был родом из Харькова и служил в 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко. Там мужчина был стрелком-помощником гранатометчика механизированного батальона.

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Защитник получил смертельное ранение на позиции, расположенной недалеко от позиций боевиков. Собратья оперативно эвакуировали бойца с позиции, но он, к сожалению, умер в санитарной машине.

Среди белого дня оккупанты коварно убили нашего друга и самоотверженного воина. Выжидая, будто хищники добычу, палачи выстрелили тогда, когда боец взглянул в бойницу. Первый выстрел был в железный щит, второй в Юрия. Пуля попала в шею и вышла через грудную клетку. Ранение оказалось тяжелым, несовместимым с жизнью. Юра умер,

– рассказали коллеги погибшего.

По словам бойцов 92-й ОМБр, Юрий Громович попал на войну в третью волну мобилизации и отслужил. Уже в апреле 2019 года подписал контракт и вернулся на фронт.

"Юрий был очень семейным человеком, обожал семью. У него остались родители, жена и дети. Сочувствуем и разделяем боль родных воина. Ты – Герой! Будем помнить тебя, брат! Покойся с миром!", – подытожили защитники.

Что известно о погибшей военной Ярославе Никоненко? Во время коварных обстрелов снайперов боевиков 15 октября на Донбассе вместе с Юрием Громовичем погибла солдатка 101 Отдельной бригады охраны Генерального штаба Ярослава Никоненко. Она с начала российско-украинской войны занималась волонтерством, а уже потом пошла по стопам отца, который служил на фронте.



Отец погибшей, доброволец Сергей "Седой" Никоненко погиб в январе 2015 года под Луганском. Посмертно он награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.