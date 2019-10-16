19:59
16 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Поклонская в заложниках у Эрдогана. Подарок от Путина
      Вєсті Кремля
      23:59, 15 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, 15 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Известно имя второго военного, которого на Донбассе застрелил снайпер оккупантов

      167 Читати новину українською
      На Донбассе погиб украинский военный Юрий Громович
      На Донбассе погиб украинский военный Юрий Громович / Коллаж 24 канала

      Подконтрольные России боевики 15 октября подло обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки на Донетчине. От вражеских пуль погибли двое украинских защитников: Ярослава Никоненко и Юрий Громович.

      36-летний боец Громович был родом из Харькова и служил в 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко. Там мужчина был стрелком-помощником гранатометчика механизированного батальона.

      Читайте также: Месть за погибших: разведчики опубликовали видео ожесточенного боя с оккупантами

      Защитник получил смертельное ранение на позиции, расположенной недалеко от позиций боевиков. Собратья оперативно эвакуировали бойца с позиции, но он, к сожалению, умер в санитарной машине.

      Среди белого дня оккупанты коварно убили нашего друга и самоотверженного воина. Выжидая, будто хищники добычу, палачи выстрелили тогда, когда боец взглянул в бойницу. Первый выстрел был в железный щит, второй в Юрия. Пуля попала в шею и вышла через грудную клетку. Ранение оказалось тяжелым, несовместимым с жизнью. Юра умер,
      – рассказали коллеги погибшего.

      По словам бойцов 92-й ОМБр, Юрий Громович попал на войну в третью волну мобилизации и отслужил. Уже в апреле 2019 года подписал контракт и вернулся на фронт.

      "Юрий был очень семейным человеком, обожал семью. У него остались родители, жена и дети. Сочувствуем и разделяем боль родных воина. Ты – Герой! Будем помнить тебя, брат! Покойся с миром!", – подытожили защитники.

      Что известно о погибшей военной Ярославе Никоненко? Во время коварных обстрелов снайперов боевиков 15 октября на Донбассе вместе с Юрием Громовичем погибла солдатка 101 Отдельной бригады охраны Генерального штаба Ярослава Никоненко. Она с начала российско-украинской войны занималась волонтерством, а уже потом пошла по стопам отца, который служил на фронте.

      Отец погибшей, доброволец Сергей "Седой" Никоненко погиб в январе 2015 года под Луганском. Посмертно он награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

      blog_ava
      Гвоздик – Бетербиев: прогноз букмекеров на чемпионский бой
      сегодня
      1012
      Автор: Ляля Бонавская
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Жертвы Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      сегодня , 19:00 Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      Світлана Попова 199
      Встигнути перед розпуском: Комісія суддів хоче залишити на посадах скандальних служителів Феміди
      сегодня , 18:36 Встигнути перед розпуском: Комісія суддів хоче залишити на посадах скандальних служителів Феміди
      Роман Маселко 57
      Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      сегодня , 17:35 Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      Ірина Поліщук 194
      За что депутатов будут лишать зарплаты, – объяснение аналитика
      сегодня , 16:17 За что депутатов будут лишать зарплаты, – объяснение аналитика
      Ірина Поліщук 93
      Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      сегодня , 16:13 Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      Наталя Ромашова 1146
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук