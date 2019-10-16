Відоме ім'я другого військового, якого на Донбасі застрелив снайпер окупантів

Підконтрольні Росії бойовики 15 жовтня підло обстріляли позиції ЗСУ в районі Авдіївки на Донеччині. Від ворожих куль загинули двоє українських захисників: Ярослава Никоненко та Юрій Громович.

36-річний боєць Громович був родом із Харкова і служив у 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. Там чоловік був стрільцем-помічником гранатометника механізованого батальйону.

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Захисник отримав смертельне поранення на позиції, що розташована недалеко від позицій бойовиків. Побратими оперативно евакуювали бійця з позиції, але він, на жаль, помер у санітарній машині.

Серед білого дня окупанти підступно вбили нашого друга і самовідданого воїна. Вичікуючи, ніби хижаки здобич, кати вистрілили тоді, коли боєць глянув у бійницю. Перший постріл був у залізний щит, другий у Юрія. Куля влучила у шию і вийшла через грудну клітину. Поранення виявилось важким, несумісним з життям. Юра помер,

– розповіли колеги загиблого.

За словами бійців 92-ї ОМБр, Юрій Громович потрапив на війну у третю хвилю мобілізації і відслужив. Вже у квітні 2019 року підписав контракт і повернувся на фронт.

"Юрій був дуже сімейною людиною, обожнював родину. У нього залишились батьки, дружина та діти. Співчуваємо та поділяємо біль рідних воїна. Ти- Герой! Пам’ятатимемо тебе, брате! Спочивай з миром!", – підсумували захисники.

Що відомо про загиблу військову Ярославу Никоненко?Під час підступних обстрілів снайперів бойовиків 15 жовтня на Донбасі разом з Юрієм Громовичем загинула солдатка 101 Окремої бригади охорони Генерального штабу Ярослава Никоненко. Вона з початку російсько-української війни займалась волонтерством, а вже потім пішла по стопах батька, який служив на фронті.



Батько загиблої, доброволець Сергій "Сєдой" Никоненко загинув у січні 2015 року під Луганськом. Посмертно він нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.