Помста за загиблих: розвідники опублікували відео запеклого бою з окупантами
Розвідники групи К-2 з 54-ої бригади ЗСУ опублікували відео успішної бойової операції бойової групи з окупантами на Донбасі.
Бойова операція розвідувальної групи пройшла успішно – без втрат з боку українського підрозділу.
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Не з безпілотників, як зазвичай, а з вогневих позицій, щоб ви змогли відчути свою присутність поруч з нами в бою,
– йдеться у повідомленні розвідгрупи.
Дивіться відео бою українських розвідників з проросійськими бойовиками
Як розповіли військові, на одній із ділянок лінії зіткнення ворог щодня обстрілював українські позиції, що призводило до втрат у рядах Збройних сил України.
Бойову операцію розвідники спланували разом з групами прикриття з інших підрозділів. За їх словами, відстань до позицій сепаратистів становила 273 метра.
Відзначимо, що ворог продовжує обстрілювати українські позиції. Україна продовжує втрачати воїнів – у вівторок, 15 жовтня, від куль бойовиків загинули двоє військових, ще один отримав поранення.
Окуповані території Донецької та Луганської областей / Інфографіка 24 каналу