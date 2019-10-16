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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Помста за загиблих: розвідники опублікували відео запеклого бою з окупантами

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      Українські військові вийшли з бою без втрат
      Українські військові вийшли з бою без втрат / скріншот

      Розвідники групи К-2 з 54-ої бригади ЗСУ опублікували відео успішної бойової операції бойової групи з окупантами на Донбасі.

      Бойова операція розвідувальної групи пройшла успішно – без втрат з боку українського підрозділу.

      Актуально: Бойовики на Донбасі привели свої сили у повну боєготовність, – розвідка

      Не з безпілотників, як зазвичай, а з вогневих позицій, щоб ви змогли відчути свою присутність поруч з нами в бою,
      – йдеться у повідомленні розвідгрупи.

      Дивіться відео бою українських розвідників з проросійськими бойовиками

      Як розповіли військові, на одній із ділянок лінії зіткнення ворог щодня обстрілював українські позиції, що призводило до втрат у рядах Збройних сил України.

      Бойову операцію розвідники спланували разом з групами прикриття з інших підрозділів. За їх словами, відстань до позицій сепаратистів становила 273 метра.

      Відзначимо, що ворог продовжує обстрілювати українські позиції. Україна продовжує втрачати воїнів – у вівторок, 15 жовтня, від куль бойовиків загинули двоє військових, ще один отримав поранення.


      Окуповані території Донецької та Луганської областей / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Проросійські бойовики
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