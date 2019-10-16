Месть за погибших: украинские разведчики опубликовали видео ожесточенного боя с оккупантами

Разведчики группы К-2 из 54-й бригады ВСУ опубликовали видео успешной боевой операции боевой группы с оккупантами на Донбассе.

Боевая операция разведывательной группы прошла успешно, без потерь со стороны украинского подразделения.

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Не с беспилотников, как обычно, а с огневых позиций, чтобы вы смогли почувствовать свое присутствие рядом с нами в бою,

– говорится в сообщении разведгруппы.

Смотрите видео боя украинских разведчиков с пророссийскими боевиками

Как рассказали военные, на одном из участков линии соприкосновения враг ежедневно обстреливал украинские позиции, что приводило к потерям в рядах Вооруженных сил Украины.

Боевую операцию разведчики спланировали вместе с группами прикрытия из других подразделений. По их словам, расстояние до позиций сепаратистов составляло 273 метра.

Отметим, что враг продолжает обстреливать украинские позиции. Украина продолжает терять воинов – во вторник, 15 октября, от пуль боевиков погибли двое военных, еще один получил ранение.

Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала