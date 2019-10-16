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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Месть за погибших: украинские разведчики опубликовали видео ожесточенного боя с оккупантами

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      Украинские военные вышли из боя без потерь
      Украинские военные вышли из боя без потерь / скриншот

      Разведчики группы К-2 из 54-й бригады ВСУ опубликовали видео успешной боевой операции боевой группы с оккупантами на Донбассе.

      Боевая операция разведывательной группы прошла успешно, без потерь со стороны украинского подразделения.

      Актуально: Боевики на Донбассе привели свои силы в полную боеготовность, – разведка

      Не с беспилотников, как обычно, а с огневых позиций, чтобы вы смогли почувствовать свое присутствие рядом с нами в бою,
      – говорится в сообщении разведгруппы.

      Смотрите видео боя украинских разведчиков с пророссийскими боевиками

      Как рассказали военные, на одном из участков линии соприкосновения враг ежедневно обстреливал украинские позиции, что приводило к потерям в рядах Вооруженных сил Украины.

      Боевую операцию разведчики спланировали вместе с группами прикрытия из других подразделений. По их словам, расстояние до позиций сепаратистов составляло 273 метра.

      Отметим, что враг продолжает обстреливать украинские позиции. Украина продолжает терять воинов – во вторник, 15 октября, от пуль боевиков погибли двое военных, еще один получил ранение.

      Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Вооруженные силы Украины
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