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      Известно сколько журналистов убили в 2018 году: инфографика

      27 Читати новину українською
      Сколько журналистов убили в 2018 году: данные Международной федерации журналистов
      Сколько журналистов убили в 2018 году: данные Международной федерации журналистов / segodnya.ua

      Международная федерация журналистов опубликовала список из 94 журналистов и сотрудников СМИ, погибших во время инцидентов, связанных с работой, в 2018 году.

      Об этом сообщает International Federation of Journalists.

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      Известно, что в прошлом году погибших работников медиа было 82, а в предыдущие 3 года наблюдалась тенденция к снижению этого показателя,

      В своем 29-м списке федерация сообщает, что в этом году 84 человека (журналисты, операторы, фиксеры, техники) погибли вследствие целенаправленных убийств, бомбежек и перекрестного огня. Более того, умерли еще 10 человек (водители, охранники и ассистент продавца).

      Стоит добавить, что среди 94 пострадавших 6 женщин.

      По данным IFJ за 2018, Азиатско-Тихоокеанский регион имеет самый высокий уровень убийств (32), за ним – Америка (27), Ближний Восток и Арабский мир (20). Африка занимает четвертое место с 11 убийствами перед Европой с 4-мя.

      По состоянию на 27 декабря Международная федерация журналистов зафиксировала 94 целенаправленных убийствах и 3 смерти от несчастных случаев и стихийных бедствий.

      вбивства журналістів 2018Международная федерация журналистов опубликовала список из 94 убитых работников СМИ

      Страны с наибольшим числом убийств работников СМИ:

      Афганистан – 16;

      Мексика – 11;

      Йемен – 9;

      Сирия – 8;

      Индия – 7;

      Пакистан – 5;

      Сомали – 5;

      США – 5;

      Филиппины – 3;

      Эквадор – 3;

      Бразилия – 3;

      Колумбия – 2;

      Палестина – 2;

      Гватемала – 2.

      Ранее 24 канал сообщал, что убийства журналистов и общественных активистов в Украине не редкость. Каждый год убивают по крайней мере одного представителя СМИ. Недавно Юрий Луценко сообщил, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета сузился с нескольких тысяч до нескольких сотен человек. Что касается дела убийства Георгия Гонгадзе, то оно может быть раскрыто через месяц, однако этому мешает бывший сотрудник государственной безопасности Украины Николай Мельниченко.

      Теги: Криминальные новости СМИ Жертвы Журналисты
      Источник: 24 Канал
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