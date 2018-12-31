Известно сколько журналистов убили в 2018 году: инфографика

Международная федерация журналистов опубликовала список из 94 журналистов и сотрудников СМИ, погибших во время инцидентов, связанных с работой, в 2018 году.

Об этом сообщает International Federation of Journalists.

Читайте также: "Неудачная шутка": в МИД России прокомментировали скандал с публикацией данных журналистов BBC

Известно, что в прошлом году погибших работников медиа было 82, а в предыдущие 3 года наблюдалась тенденция к снижению этого показателя,

В своем 29-м списке федерация сообщает, что в этом году 84 человека (журналисты, операторы, фиксеры, техники) погибли вследствие целенаправленных убийств, бомбежек и перекрестного огня. Более того, умерли еще 10 человек (водители, охранники и ассистент продавца).

Стоит добавить, что среди 94 пострадавших 6 женщин.

По данным IFJ за 2018, Азиатско-Тихоокеанский регион имеет самый высокий уровень убийств (32), за ним – Америка (27), Ближний Восток и Арабский мир (20). Африка занимает четвертое место с 11 убийствами перед Европой с 4-мя.

По состоянию на 27 декабря Международная федерация журналистов зафиксировала 94 целенаправленных убийствах и 3 смерти от несчастных случаев и стихийных бедствий.

Международная федерация журналистов опубликовала список из 94 убитых работников СМИ

Страны с наибольшим числом убийств работников СМИ:

Афганистан – 16;

Мексика – 11;

Йемен – 9;

Сирия – 8;

Индия – 7;

Пакистан – 5;

Сомали – 5;

США – 5;

Филиппины – 3;

Эквадор – 3;

Бразилия – 3;

Колумбия – 2;

Палестина – 2;

Гватемала – 2.

Ранее 24 канал сообщал, что убийства журналистов и общественных активистов в Украине не редкость. Каждый год убивают по крайней мере одного представителя СМИ. Недавно Юрий Луценко сообщил, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета сузился с нескольких тысяч до нескольких сотен человек. Что касается дела убийства Георгия Гонгадзе, то оно может быть раскрыто через месяц, однако этому мешает бывший сотрудник государственной безопасности Украины Николай Мельниченко.