Відомо скількох журналістів вбили у 2018 році: інфографіка

Міжнародна федерація журналістів опублікувала список із 94 журналістів та співробітників ЗМІ, які загиблих під час інцидентів, пов'язаних з роботою, у 2018 році.

Про це повідомляє International Federation of Journalists.

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Відомо, що торік загиблих працівників медіа було 82, а в попередні 3 роки спостерігалася тенденція до зниження цього показника,

У своєму 29-му списку федерація повідомляє, що цього року 84 особи (журналісти, оператори, фіксери, техніки) загинули унаслідок цілеспрямованих вбивств, бомбардувань та перехресного вогню. Більше того, померли ще 10 осіб (водії, охоронці та асистент продавця).

Варто додати, що серед 94 постраждалих є 6 жінок.

За даними IFJ за 2018 рік, Азіатсько-Тихоокеанський регіон має найвищий рівень вбивств (32), за ними – Америка (27), Близький Схід і Арабський світ (20). Африка посідає четверте місце з 11 вбивствами перед Європою з 4-ма.

Тож станом на 27 грудня Міжнародна федерація журналістів зафіксувала 94 цілеспрямованих вбивства та 3 смерті від нещасних випадків та стихійних лих.



Міжнародна федерація журналістів опублікувала список із 94 вбитих працівників ЗМІ

Країни з найбільшим числом убивств працівників ЗМІ:

Афганістан – 16;

Мексика – 11;

Ємен – 9;

Сирія – 8;

Індія – 7;

Пакистан – 5;

Сомалі – 5;

США – 5;

Філіппіни – 3;

Еквадор – 3;

Бразилія – 3;

Колумбія – 2;

Палестина – 2;

Гватемала – 2.

Раніше 24 канал повідомляв, що вбивства журналістів та громадських активістів в Україні не рідкість. Кожного року вбивають принаймні одного представника ЗМІ. Нещодавно Юрій Луценко повідомив, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета звузилося із декількох тисяч до декількох сотень осіб. Щодо справа вбивства Георгія Гонгадзе, то вона може бути розкрита за місяць, проте цьому заважає колишній співробітник державної безпеки України Микола Мельниченко.