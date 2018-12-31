12:10
31 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Відомо скількох журналістів вбили у 2018 році: інфографіка

      80 Читать новость на русском
      Скількох журналістів вбили у 2018 році: дані Міжнародної федерації журналістів
      Скількох журналістів вбили у 2018 році: дані Міжнародної федерації журналістів / segodnya.ua

      Міжнародна федерація журналістів опублікувала список із 94 журналістів та співробітників ЗМІ, які загиблих під час інцидентів, пов'язаних з роботою, у 2018 році.

      Про це повідомляє International Federation of Journalists.

      Читайте також: "Невдалий жарт": у МЗС Росії прокоментували скандал із публікацією даних журналістів BBC

      Відомо, що торік загиблих працівників медіа було 82, а в попередні 3 роки спостерігалася тенденція до зниження цього показника,

      У своєму 29-му списку федерація повідомляє, що цього року 84 особи (журналісти, оператори, фіксери, техніки) загинули унаслідок цілеспрямованих вбивств, бомбардувань та перехресного вогню. Більше того, померли ще 10 осіб (водії, охоронці та асистент продавця).

      Варто додати, що серед 94 постраждалих є 6 жінок.

      За даними IFJ за 2018 рік, Азіатсько-Тихоокеанський регіон має найвищий рівень вбивств (32), за ними – Америка (27), Близький Схід і Арабський світ (20). Африка посідає четверте місце з 11 вбивствами перед Європою з 4-ма.

      Тож станом на 27 грудня Міжнародна федерація журналістів зафіксувала 94 цілеспрямованих вбивства та 3 смерті від нещасних випадків та стихійних лих.

      вбивства журналістів 2018
      Міжнародна федерація журналістів опублікувала список із 94 вбитих працівників ЗМІ

      Країни з найбільшим числом убивств працівників ЗМІ:

      Афганістан – 16;

      Мексика – 11;

      Ємен – 9;

      Сирія – 8;

      Індія – 7;

      Пакистан – 5;

      Сомалі – 5;

      США – 5;

      Філіппіни – 3;

      Еквадор – 3;

      Бразилія – 3;

      Колумбія – 2;

      Палестина – 2;

      Гватемала – 2.

      Раніше 24 канал повідомляв, що вбивства журналістів та громадських активістів в Україні не рідкість. Кожного року вбивають принаймні одного представника ЗМІ. Нещодавно Юрій Луценко повідомив, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета звузилося із декількох тисяч до декількох сотень осіб. Щодо справа вбивства Георгія Гонгадзе, то вона може бути розкрита за місяць, проте цьому заважає колишній співробітник державної безпеки України Микола Мельниченко.

      Теги: Кримінальні новини Журналісти Жертви ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ще один рік життя в "ЛНР": про втрату друзів і найцінніший скарб
      сьогодні , 12:00 Ще один рік життя в "ЛНР": про втрату друзів і найцінніший скарб
      Ольга Черненко 48
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      сьогодні , 11:01 Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      Яніна Ткачук 6493
      Від збирачів полуниці до збирачів квартир: про новообраних членів Вищої ради правосуддя
      сьогодні , 10:00 Від збирачів полуниці до збирачів квартир: про новообраних членів Вищої ради правосуддя
      Роман Маселко 203
      Вибори президента 2019: головні дати виборчої кампанії в інфографіці
      сьогодні , 09:32 Вибори президента 2019: головні дати виборчої кампанії в інфографіці
      2788
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук