Известного обожженного котика из Киевщины приютили и назвали "Фениксом"

Украинцы продолжают спасать братьев наших меньших, также пострадавших от войны. Так, убежище нашел обожженный котик из Киевщины, чьи фото облетели весь мир.

Четвероногого не только нашли, но и подлечили. Теперь у него есть двуногий друг, а также новое символическое имя.

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Кота назвали Фениксом

Спас его Владимир. После лечения пушистик остался в офисе компании своего спасителя. Известно, что кот сейчас чувствует себя хорошо. К счастью, он не ослеп и не оглох, как предполагали, когда его нашли.

Кот Феникс теперь в безопасности и благодарен за каждый лайк / Фото Владимира Крыжановского

Но теперь о том, что пережил этот героический кот, будут напоминать следы на его маленьком теле. Радует, что он не потерял веру в людей: все еще играет, мурлычет и доверяет.

Господин Владимир в шутку говорит, что Феникс – то самое украинское биологическое оружие. Мол, он не горит в огне и прыгает на 20 метров, а в длину – на целых 50.

Феникса уже в шутку назвали биологическим оружием / Фото Владимира Крыжановского

Если же говорить о других его суперспособностях, то кот еще может перегрызть любое железо. Более того, не устоит перед его зубами и вражеская бронетехника. Поэтому, добавляет он, неудивительно, что оккупанты спешно покинули Киевщину.

Кот Феникс даже вдохновил на такой вот рисунок / Иллюстрация из фейсбука

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