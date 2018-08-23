Известного российского писателя-боевика Прилепина не впустили в Боснию и Герцеговину

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков Донбасса, не смог попасть на территорию Боснии и Герцеговины. Мужчина пожаловался, что его "развернули как террориста".

Об этом Прилепин написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 23 августа, по дороге из Белграда в Баня-Луку, куда я был приглашен как почетный гость и участник Сборов Кочича, меня задержали на границе с Боснией и Герцеговиной. Развернули как террориста", – говорится в сообщении писателя-боевика.

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Прилепин добавил, что основанием для этого стал официальный запрет министерства безопасности Боснии и Герцеговины.

С 26 марта 2018 года мне запрещен въезд на территорию Боснии и Герцеговины. Мое присутствие представляет угрозу государственности и международным отношениям,

– отметил боевик.

Одновременно Прилепин похвастался тем, что в 2017 году известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица вручил ему премию Иво Андрича в присутствии президента Республики Милорада Додика.

Как сообщает "ТАСС", писатель, который ехал на творческую встречу в народную библиотеку, "не очень расстроился и вернулся в Белград.

"Эта история вызывает у меня приступ веселья: целая страна считает угрозой для себя отдельного человека", – заявил Прилепин.

Напомним, в начале июля Захар Прилепин заявил, что уходит с должности "заместителя командира батальона армии" "ДНР" и возвращается в Москву после двух лет службы у оккупантов.