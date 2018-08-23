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Відомого російського письменника-бойовика Прилєпіна не впустили в Боснію і Герцеговину

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Захару Прилєпіну заборонили в'їзд у Боснію в Герцеговину
Захару Прилєпіну заборонили в'їзд у Боснію в Герцеговину / Фото з вільних мереж

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на Донбасі на стороні проросійських бойовиків Донеччини, не зміг потрапити на територію Боснії і Герцеговини. Чоловік поскаржився, що його "розвернули як терориста".

Про це Прилєпін написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 23 серпня, дорогою з Белграда в Баня-Луку, куди я був запрошений як почесний гість і учасник Зборів Кочіча, мене затримали на кордоні з Боснією і Герцеговиною. Розвернули як терориста", – мовиться у повідомленні письменника-бойовика.

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Прилєпін додав, що підставою для цього стала офіційна заборона міністерства безпеки Боснії і Герцеговини.

З 26 березня 2018 року мені заборонений в'їзд на територію Боснії і Герцеговини. Моя присутність становить загрозу державності і міжнародним відносинам,
– зазначив бойовик.

Водночас Прилєпін похвалився тим, що у 2017 році відомий кінорежисер та музикант Емір Кустуріца вручив йому премію Іво Андрича у присутності президента Республіки Мілорада Додика.

Як повідомляє "ТАСС", письменник, який їхав на творчу зустріч у народну бібліотеку, "не дуже засмутився" і повернувся у Белград.

"Ця історія викликає у мене напад веселощів: ціла країна вважає загрозою для себе окрему людину", – завив Прилєпін.

Нагадаємо, на початку липня Захар Прилєпін заявив, що йде з "посади" "заступника командира батальйону армії" "ДНР" і повертається до Москви після двох років служби в окупантів.

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Боснія і Герцеговина Тероризм
Джерело: 24 канал
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