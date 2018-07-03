Известные российские актрисы засветились в оккупированном Крыму: опубликованы фото

Популярные в России актрисы Екатерина Волкова, которая сыграла главную роль в сериале "Воронины" и ее коллега Ольга Кабо, приехали в оккупированный РФ Крым.

Соответствующие фото обнародовали на странице в RoksolanaToday & Крым Twitter.

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В частности, актрисы приехали на открытие XXVI Международного детского кинофестиваля "Алые паруса Артека", который состоялся во вторник, 3 июля, в детском центре "Артек" в оккупированной Ялте.

Артек. Если узнали – заносите в гастрольные списки СБУ. Встреча артековцев со звездами российского кино,

– отметили в сообществе.

Кроме Волковой и Кабо, на полуостров заглянули и другие российские знаменитости. Среди них – актер Сергей Гармаш, молодой артист Аристарх Венес, Сергей Рост, Эвелина Бледанс, Михаил Мамаев и другие.

Артек

Если узнали-заносите в гастрольные списки СБУ

Встреча артековцев со звездами российского кино pic.twitter.com/ry0NE72OqG — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 3 июля 2018 г.

Отметим, Екатерина Волкова и Ольга Кабо уже не впервые приезжают в аннексированный Крым. Так, обе актрисы были внесены в базу "Миротворца" еще в 2017 году, за то что нарушили государственную границу Украины с целью проникновения на полуостров.



Анкета Ольги Кабо в базе "Миротворца"