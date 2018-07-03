Відомі російські акторки засвітилися в окупованому Криму: опубліковані фото

Популярні в Росії актриси Катерина Волкова, яка зіграла головну роль у серіалі "Вороніни" та її колега Ольга Кабо, приїхали в окупований РФ Крим.

Відповідні фото оприлюднили на сторінці у RoksolanaToday&Крим Twitter.

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Зокрема, актриси приїхали на відкриття XXVI Міжнародного дитячого кінофестивалю "Червоні вітрила Артеку", який відбувся у вівторок, 3 липня, у дитячому центрі "Артек" в окупованій Ялті.

Артек. Якщо впізнали – заносьте до гастрольних списків СБУ. Зустріч артеківців із зірками російського кіно,

– зазначили у спільноті.

Окрім Волкової та Кабо, на півострів завітали й інші російські знаменитості. Серед них - актор Сергій Гармаш, молодий артист Аристарх Венес, Сергій Рост, Евеліна Бльоданс, Михайло Мамаєв та інші.

Артек

Если узнали-заносите в гастрольные списки СБУ

Встреча артековцев со звездами российского кино pic.twitter.com/ry0NE72OqG — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 3 июля 2018 г.

Зазначимо, Катерина Волкова і Ольга Кабо вже не вперше приїжджають в анексований Крим. Так, обидві актриси були внесені в базу "Миротворця" ще в 2017 році, за те що порушили державний кордон України з метою проникнення на півострів.



Анкета Ольги Кабо у базі "Миротворця"