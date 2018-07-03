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"Крим повільно перетворюється на пустелю": у мережі з'явилося сумне відео з півострова

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У ролику жителі півострова коментують ситуацію, яка склалася із водою на півострові
У ролику жителі півострова коментують ситуацію, яка склалася із водою на півострові / nday.te.ua

У мережі з'явилося промовисте відео з окупованого Криму. У ролику жителі півострова коментують ситуацію, яка склалася із водою на півострові.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook розмістили "Крым.Реалии".

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Крим повільно перетворюється на пустелю. Ситуація з водою з кожним днем ​​стає все гіршою. Чиновники кажуть, що "все залежить від небесної канцелярії", а кримчани коментують ситуацію з водою як "катастрофу", тому що "все засихає і все мучиться",
– йдеться в описі до ролика.

Зазначимо, що відеозапис активно коментують у мережі.

"А в чому проблема-то, нешановні кримчани? Місток є - є. Зібрали пластикові пляшки і через місток на Тамань. Начерпали водички і назад до Криму по містку", "Ось вам і каміння з неба", "Окупація, вона така" , – пишуть користувачі соцмережі.

 

Теги: Новини політики Анексія Криму Новини України Новини Криму Екологія
Джерело: 24 Канал
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