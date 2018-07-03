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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Крым медленно превращается в пустыню": в сети появилось печальное видео с полуострова

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В ролике жители полуострова комментируют ситуацию, которая сложилась с водой на полуострове
В ролике жители полуострова комментируют ситуацию, которая сложилась с водой на полуострове / nday.te.ua

В сети появилось красноречивое видео из оккупированного Крыма. В ролике жители полуострова комментируют ситуацию, которая сложилась с водой на полуострове.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook разместили "Крым.Реалии".

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Крым медленно превращается в пустыню. Ситуация с водой с каждым днем становится все хуже. Чиновники говорят, что "все зависит от небесной канцелярии", а крымчане комментируют ситуацию с водой как "катастрофу", потому что "все засыхает и все мучается",
– говорится в описании к ролику.

Отметим, что видеозапись активно комментируют в сети.

"А в чем проблема-то, неуважаемые крымчане? Мостик есть - есть. Собрали пластиковые бутылки и через мостик на Тамань. Начерпали водички и обратно в Крым по мостику", "Вот вам и камни с неба", "Оккупация, она такая" , – пишут пользователи соцсети.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Экология Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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