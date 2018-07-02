Россия получила новые серьезные проблемы в оккупированном Крыму

В аннексированном Россией Крыму непогода, которая прошла накануне и сопровождалась градом, повредила урожай на общей площади в 395 гектаров.

Об этом заявил так называемый министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, передает "Крым.Реалии".

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По словам оккупанта, предварительная сумма ущерба в Нижнегорском районе составляет около 54,5 миллионов рублей (почти 22,5 миллиона гривен).

Также в этом районе оккупированного полуострова от града пострадали фруктовые сады.

Кроме того, на полях в Джанкойском районе Крыма из-за сильной непогоды пострадали около 40 га посаженных овощей. Град в основном зацепил северную часть района.

Также от стихии пострадало село Соленое озеро, где во время грозы были повреждены кровли домов.