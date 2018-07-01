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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В порту оккупированного Севастополя обильные осадки заливают тонны зерна: фото

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В Севастополе около трех тонн зерна мокнет под проливными дождями
В Севастополе около трех тонн зерна мокнет под проливными дождями / Фото из соцсетей

В Севастополе около трех тонн зерна мокнут под проливными дождями, которые обрушились на оккупированный полуостров. По непроверенным данным, зерно должны были отправить в Сирию, однако пока оно лежит под открытым небом на территории морского порта.

Об этом на своей странице в Facebook отмечает местный журналист Владимир Илларионов.

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3 тысячи тонн зерна под дождем. Вот уже несколько ночей подряд проливные дожди заливают высококачественное крымское зерно на причале морского порта в Камышовой бухте. От дождя пшеницу, которая по некоторым версиям должна была отправиться в Сирию, только чайки прикрывают своими телами. Птицы, от несвойственной им пищи, уже не могут летать. Они только переползают с кучи на кучу, пугая крыс,
– отмечает он.

По информации журналиста, теперь зерно якобы собираются отправить в Египет, однако Илларионов считает, что вымоченный дождем товар потерял свою стоимость и вряд ли заинтересует потенциальных покупателей.

" От мокрого зерна под лучами утреннего солнца исходит пар. Товарное качество под воздействием влаги меняется не в лучшую сторону", – подчеркивает журналист.

В своей заметке Илларионов намекает, кто может быть виноват в этой ситуации.

"Кто-то говорит о том, что руководство порта на ошибках учится. Нет перевалочных мощностей, чуть ли не ведрами приходится грузить пароходы. Высказывают мнение о диверсии (диверсанты нагнали дождь на морпорт). А я скажу: пусть генерал даже от ракетных войск, не стоит ему поручать перевалку зерна. Лучше приказать ему юных ракетчиков готовить к службе. А сапоги пусть сапожник шьет", – подытожил Илларионов.

Теги: Новости Украины журналисты Новости политики зерно Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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