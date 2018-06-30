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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

У задержанных моряков в Крыму отобрали паспорта, но отпустили с ФСБ

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Судно рыбаков
Судно рыбаков / 24 Канал

Украинским морякам с задержанного в Черном море рыболовного судна не предъявили обвинений в аннексирована Крыму и отпустили с пограничного управления ФСБ. Однако они не могут покинуть территорию Севастополя через отобранные паспорта.

Об этом заявил адвокат рыбаков Эмиль Курбединов, передает "Крим.Реалии".

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По словам адвоката, моряков выпустили несколько дней назад после того, как их удерживали 1,5 месяца.

"Обвинений Украинской не предъявили, однако загранпаспорта рыбакам не вернули, поэтому они практически не могут покинуть пределы Севастополя и постоянно приглашаются на различные дополнительные следственные мероприятия", – сказал Курбединов.

По мнению Курбединова, дело рыбаков может решиться только благодаря "политическому решению на самом высоком уровне".

Напомним, в воскресенье, 25 марта украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбуждено ряд дел.
После этого так называемое ФСБ в аннексирована Крыму возбудило уголовное дело против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа. В пятницу, 6 апреля, херсонский городской суд избрал Владимиру Горбаненко мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В тот же день по нему внесли залог. После внесения залога капитан судна "Норд" Владимир Горбенко планировал уехать из Херсона в двоюродного брата в Мелитополь Запорожской области.

Теги: Новости Украины Водный транспорт ФСБ Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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