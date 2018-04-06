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Капитан судна "Норд" после освобождения из-под стражи планирует поехать на Запорожье, – адвокат

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Капитан судна
Капитан судна "Норд" после освобождения из-под стражи планирует поехать на Запорожье, - адвокат / rbc.ru

После внесения залога капитан судна "Норд" Владимир Горбенко планирует поехать из Херсона к двоюродному брату в Мелитополь Запорожской области.

Об этом Общественному радио сообщил адвокат арестованного Дмитрий Щербина.

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Планирует поехать к двоюродному брату в Мелитополь. Будет сотрудничать со следствием. Ему каждый понедельник необходимо являться к следователю. Он будет выполнять требования суда,
– рассказал адвокат.

В соответствии с постановлением суда, Горбенко не может покидать территорию Херсонской области. Чтобы поехать на Запорожье ему понадобится разрешение следователя, рассказал заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко.

"При разрешении следователя суда он может выезжать. Если будет подано соответствующее ходатайство, следователь и прокурор взвесят все за и против и удовлетворят его или нет. Если он без разрешения следователя это сделает, это будет повторным основанием для заключения под стражу", – пояснил в комментарии Общественному радио Удовиченко.

Напомним, в воскресенье, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел.
После этого так называемое ФСБ в аннексированном Крыму возбудило уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа. В пятницу, 6 апреля, херсонский городской суд избрал Владимиру Горбаненко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В тот же день за него внесли залог.

Теги: Новости Украины Новости Запорожья Новости Крыма Водный транспорт Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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