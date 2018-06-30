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У затриманих моряків у Криму відібрали паспорти, але відпустили з ФСБ

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Судно рибалок
Судно рибалок / 24 Канал

Українським морякам із затриманого в Чорному морі рибальського судна не пред’явили звинувачень в анексованому Криму та відпустили з прикордонного управління ФСБ. Однак вони не можуть залишити територію Севастополя через відібрані паспорти

Про це заявив адвокат рибалок Еміль Курбедінов, передає "Крим.Реалії".

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За словами адвоката, моряків випустили кілька днів тому після того, як їх утримували 1,5 місяці.

"Звинувачень українцям не пред'явили, проте закордонні паспорти рибалкам не повернули, тому вони практично не можуть покинути межі Севастополя і постійно запрошуються на різні додаткові слідчі заходи", – сказав Курбедінов.

На думку Курбедінова, справа рибалок може вирішитися лише завдяки "політичному рішенню на найвищому рівні".

Нагадаємо, у неділю, 25 березня українські прикордонники затримали сейнер "Норд"під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушено ряд справ.
Після цього так зване ФСБ у анексованому Криму порушило кримінальне провадженняпроти екіпажу корабля української Держприкордонслужби за затримання риболовецького сейнера "Норд" і його членів екіпажу. В п'ятницю, 6 квітня, херсонський міський суд обрав Володимиру Горбаненку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці. В той же день за нього внесли заставу. Після внесення застави капітан судна "Норд" Володимир Горбенко планував поїхати з Херсона до двоюрідного брата у Мелітополь Запорізької області.

Теги: Новини України Водний транспорт Новини Криму ФСБ
Джерело: 24 Канал
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