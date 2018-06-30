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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Арестованного в Крыму журналиста отправили в психиатрическую больницу, – адвокат

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Нариман Мемедеминов
Нариман Мемедеминов / informator.news

Гражданского активиста, блогера и журналиста Наримана Мемедеминова, которого в аннексированном Крыму арестовали по подозрению в пропаганде терроризма, отправили в психиатрическую больницу.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, говорится в сообществе "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

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По его словам, Мемедеминова минимум на 20 дней поместили в психиатрическую больницу для "обследования". Защитник расценивает это, как "грубое нарушение прав своего подзащитного и давление на его принципиальную позицию".

Публичных комментариев российских силовых структур по этому поводу нет.

Напомним, 22 мая в оккупированном Крыму Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала крымскотатарского активиста и журналиста общественного объединения "Крымская солидарность" Наримана Мемедеминова.

Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия журналисты СМИ Украинцы в плену РФ заложники
Источник: 24 Канал
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