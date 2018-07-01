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В порту окупованого Севастополя рясні опади заливають тонни зерна: фото

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У Севастополі близько трьох тонн зерна мокнуть під проливними дощами
У Севастополі близько трьох тонн зерна мокнуть під проливними дощами / фото з соцмереж

У Севастополі близько трьох тисяч тонн зерна мокнуть під проливними дощами, які обрушилися на окупований півострів. За неперевіреними даними, зерно мали відправити у Сирію, проте наразі воно лежить під відкритим небом на території морського порту.

Про це на своїй сторінці у Facebook зазначає місцевий журналіст Володимир Ілларіонов.

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3 тисячі тонн зерна під дощем. Ось уже кілька ночей поспіль проливні дощі заливають купи високоякісного кримського зерна на причалі морського порту в Камишовій бухті. Від дощу пшеницю, яка за деякими версіями повинна була відправитися в Сирію, тільки чайки прикривають своїми тілами. Птахи, від невластивої їм їжі, вже не можуть літати. Вони лише переповзають з купи на купу, лякаючи щурів,
– зазначає він.

За інформацією журналіста, тепер зерно нібито збираються відправити до Єгипту, проте Ілларіонов вважає, що вимочений дощем товар втратив свою вартість і навряд чи зацікавить потенційних покупців.

"Мокре зерно під променями ранкового сонця парує. Товарна якість під впливом вологи змінюється  у кращий  бік", – підкреслює журналіст.

У своєму дописі Ілларіонов натякає, хто може бути винен у цій ситуації.

"Хтось говорить про те, що керівництво порту на помилках вчиться. Немає перевалочних потужностей, мало не відрами пароплави доводиться вантажити. Висловлюють думку про диверсію (диверсанти нагнали дощ на морпорт). А я скажу: нехай генерал навіть від ракетних військ, не варто йому доручати перевалку зерна. Краще наказати йому юних ракетників готувати до служби. А чоботи нехай чоботар шиє", – підсумував Ілларіонов.

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Зерно журналісти
Джерело: 24 Канал
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