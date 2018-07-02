Росія отримала нові серйозні проблеми в окупованому Криму

В анексованому Росією Криму негода, яка пройшла напередодні і супроводжувалася сильним градом, пошкодила урожай на загальній площі в 395 гектарів.

Про це заявив так званий міністр сільського господарства Криму Андрій Рюмшин, передає "Крим.Реалії".

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За словами окупанта, попередня сума збитку в Нижньогірському районі становить близько 54,5 мільйонів рублів (майже 22,5 мільйони гривень).

Також, у цьому районі окупованого півострова від граду постраждали фруктові сади.

Окрім того, на полях в Джанкойському районі Криму через сильну негоду постраждало близько 40 га посаджених овочів. Град в основному зачепив північну частину району.

Також від стихії постраждало село Солоне озеро, де під час грози було пошкоджено покрівлі будинків.