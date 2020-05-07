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      Известные украинофобы могут войти в ТГК: глава "Голоса" назвал вероятные фамилии

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      В Трехстороннюю контактную группу по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях может войти ряд одиозных представителей российской власти, которые находятся в украинском санкционном списке.

      Проблема полягає в тому, що перемовини ТКГ – це неофіційний майданчик, який продукує рішення, які не мають юридичну вагу. Про це в ефірі "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі сказав лідер фракції "Голос" Сергій Рахманін.

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      За його словами, цей крок ставить Україну в незручне становище, незалежно від того, якими будуть дії з російської сторони.

      З Росією неможливо налагодити мирний діалог. Стосунки України з РФ можуть лежати лише в площині конкретних домовленостей,
      – вважає Рахманін.

      Він зазначив, що Єрмак (голова ОП – 24 канал) говорив про те, що ці зміни покликані реалізовувати 2 питання: посилити вагу української делегації і прискорити цей процес.

      "Але якщо кроки Росії справді будуть дзеркальними, то люди з аналогічними посадами увійдуть до складу ТКГ. Вони, за дивним збігом обставин, будуть відомими українофобами", – вважає Рахманін.

      За його словами, це буде:

      • голова комітету Держдуми Федеральних зборів РФ із міжнародних справ Леонід Слуцький, який вживає слово "нацизм" щоразу, коли говорить про Україну;
      • один із керівників партії "ЛДПР", яка закликала "знищити Україну", Ярослав Нілов;
      • Леонід Калашников, який сказав, що "Україна має вклонитися Росії за те, що вона зупинила геноцид людей у Донбасі" й закликав закрити вхід у Керченську протоку;
      • заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков, за наказом якого "стріляють і вбивають українських вояків".

      Він вважає, якщо всі ці люди ввійдуть до складу ТКГ це не покращить її діяльність. Якщо ж Росія не зробить цього кроку, то Україна щодня витрачатиме на це державні кошти.

      Хто ввійшов до складу української делегації?• Олексій Резніков (перший заступник глави делегації) — віцепрем'єр-міністр України — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
      Олександр Мережко (заступник глави делегації) — голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України;
      Юлія Свириденко (представниця України в робочій підгрупі із соціально-економічних питань) — заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
      Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань) — голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України;
      Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань) — заступник міністра оборони України;
      Галина Третьякова (представниця України в робочій підгрупі з гуманітарних питань) — голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка України.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Украина – Россия Оккупированные территории Война на Донбассе Андрей Ермак Минские договоренности Партия Голос Новости Украины Новости политики
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