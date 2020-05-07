Відомі українофоби можуть увійти до ТГК: очільник "Голосу" назвав ймовірні прізвища
До Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях може увійти низка одіозних представників російської влади, що перебувають в українському санкційному списку.
Проблема полягає в тому, що перемовини ТКГ – це неофіційний майданчик, який продукує рішення, які не мають юридичну вагу. Про це в ефірі "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі сказав лідер фракції "Голос" Сергій Рахманін.
Зверніть увагу Спочатку безпека, а потім політика, – Корнієнко про вибори на Донбасі
За його словами, цей крок ставить Україну в незручне становище, незалежно від того, якими будуть дії з російської сторони.
З Росією неможливо налагодити мирний діалог. Стосунки України з РФ можуть лежати лише в площині конкретних домовленостей,
– вважає Рахманін.
Він зазначив, що Єрмак (голова ОП – 24 канал) говорив про те, що ці зміни покликані реалізовувати 2 питання: посилити вагу української делегації і прискорити цей процес.
"Але якщо кроки Росії справді будуть дзеркальними, то люди з аналогічними посадами увійдуть до складу ТКГ. Вони, за дивним збігом обставин, будуть відомими українофобами", – вважає Рахманін.
За його словами, це буде:
- голова комітету Держдуми Федеральних зборів РФ із міжнародних справ Леонід Слуцький, який вживає слово "нацизм" щоразу, коли говорить про Україну;
- один із керівників партії "ЛДПР", яка закликала "знищити Україну", Ярослав Нілов;
- Леонід Калашников, який сказав, що "Україна має вклонитися Росії за те, що вона зупинила геноцид людей у Донбасі" й закликав закрити вхід у Керченську протоку;
- заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков, за наказом якого "стріляють і вбивають українських вояків".
Він вважає, якщо всі ці люди ввійдуть до складу ТКГ це не покращить її діяльність. Якщо ж Росія не зробить цього кроку, то Україна щодня витрачатиме на це державні кошти.
Хто ввійшов до складу української делегації?• Олексій Резніков (перший заступник глави делегації) — віцепрем'єр-міністр України — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
• Олександр Мережко (заступник глави делегації) — голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України;
• Юлія Свириденко (представниця України в робочій підгрупі із соціально-економічних питань) — заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
• Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань) — голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України;
• Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань) — заступник міністра оборони України;
• Галина Третьякова (представниця України в робочій підгрупі з гуманітарних питань) — голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка України.
Читайте також
Вибір редакції
-
Смертельна газова аварія, призначення Саакашвілі, незвичайні весілля: фото дня00:36
-
Навколо Зеленського є купа дармоїдів, – Кошовий про оточення президента00:15
-
Ахметов у розпачі, – експерт про наслідки енергетичної кризи для олігархів00:07
-
блогЧас приймати відповідальні рішення, або Пандемія можливостей