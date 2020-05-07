Відомі українофоби можуть увійти до ТГК: очільник "Голосу" назвав ймовірні прізвища

До Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях може увійти низка одіозних представників російської влади, що перебувають в українському санкційному списку.

Проблема полягає в тому, що перемовини ТКГ – це неофіційний майданчик, який продукує рішення, які не мають юридичну вагу. Про це в ефірі "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі сказав лідер фракції "Голос" Сергій Рахманін.

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За його словами, цей крок ставить Україну в незручне становище, незалежно від того, якими будуть дії з російської сторони.

З Росією неможливо налагодити мирний діалог. Стосунки України з РФ можуть лежати лише в площині конкретних домовленостей,

– вважає Рахманін.

Він зазначив, що Єрмак (голова ОП – 24 канал) говорив про те, що ці зміни покликані реалізовувати 2 питання: посилити вагу української делегації і прискорити цей процес.

"Але якщо кроки Росії справді будуть дзеркальними, то люди з аналогічними посадами увійдуть до складу ТКГ. Вони, за дивним збігом обставин, будуть відомими українофобами", – вважає Рахманін.

За його словами, це буде:

голова комітету Держдуми Федеральних зборів РФ із міжнародних справ Леонід Слуцький , який вживає слово "нацизм" щоразу, коли говорить про Україну;

, який вживає слово "нацизм" щоразу, коли говорить про Україну; один із керівників партії "ЛДПР", яка закликала "знищити Україну", Ярослав Нілов ;

; Леонід Калашников , який сказав, що "Україна має вклонитися Росії за те, що вона зупинила геноцид людей у Донбасі" й закликав закрити вхід у Керченську протоку;

, який сказав, що "Україна має вклонитися Росії за те, що вона зупинила геноцид людей у Донбасі" й закликав закрити вхід у Керченську протоку; заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков, за наказом якого "стріляють і вбивають українських вояків".

Він вважає, якщо всі ці люди ввійдуть до складу ТКГ це не покращить її діяльність. Якщо ж Росія не зробить цього кроку, то Україна щодня витрачатиме на це державні кошти.

Хто ввійшов до складу української делегації?• Олексій Резніков (перший заступник глави делегації) — віцепрем'єр-міністр України — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

• Олександр Мережко (заступник глави делегації) — голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України;

• Юлія Свириденко (представниця України в робочій підгрупі із соціально-економічних питань) — заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

• Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань) — голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України;

• Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань) — заступник міністра оборони України;

• Галина Третьякова (представниця України в робочій підгрупі з гуманітарних питань) — голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка України.