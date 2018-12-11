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      Известный девелопер просит президента разобраться с коррупцией в строительной отрасли

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      Коррупция
      Коррупция / platfor.ma

      СБУ шантажирует застройщиков и требует квартиры.

      Об этом заявил основатель Taryan Group Артур Мхитарян в своем видеообращении к Президенту Украины, которое он разместил на своей странице в Фейсбук. 

      "Мой бизнес стал жертвой шантажа СБУ, которая требует квартиры взамен на решение вопросов с Министерством культуры",
      – утверждает Мхитарян. 

      По его словам, за последние два года, искусственно созданы барьеры для получения согласований в Министерстве культуры и организована коррупционная кормушка. Министерство культуры саботирует выдачу согласований нескольким десяткам строительных и девелоперских компаний.


      "Если проанализировать выданные бумаги, то такие ограничения касаются далеко не всех! Разрешения на застройку получают в основном компании, связанные с бывшими и нынешними чиновниками", – добавил предприниматель.

      Мхитарян рассказал, что строит дом на территории бывшего завода и участок не относится к землям историко-культурного наследия, что подтверждает и сам Минкульт, и Институт археологии Национальной Академии Наук Украины.
       

      "Но в это же время Генеральная прокуратура и следователи СБУ открывают уголовные дела о якобы отсутствии согласований Минкульта. На множество компаний, в том числе и мою, завели такие уголовные дела с превышением полномочий и нарушением подследственности! СБУ не имеет права их расследовать, потому что придуманные обвинения не связаны с защитой нацбезопасности и обороны и никак не связанны с терроризмом. Неужели в момент, когда в Украине военное положение, СБУ нечем заняться, чем шантажировать частный бизнес и требовать квартиры за решение вопросов?", – рассказывает Артур Мхитарян.

      По словам основателя Taryan Group, одновременно появляются "разные люди" от СБУ и за большие деньги, с угрозами закрыть стройку, предлагают "решить" этот вопрос.

      "Цена вопроса – 1 миллион долларов или квартиры в нашем доме. А чтобы мы не долго думали над "предложением от которого нельзя отказаться" СБУ использует грязные PR-технологии, различные медиа "сливные бачки" и соцсети для дискредитации моей компании и нашего проекта",
      – добавляет Артур Мхитарян.

      О коррупции в сфере строительства недавно высказался Генпрокурор Юрий Луценко. Он заявил, что взятки в этой сфере со времен Януковича выросли в четыре раза. "Больше всего меня возмущает не сам факт не разрушенной системы коррупции, а то, что даже в сравнении с беспрецедентным разворовыванием страны Януковичем, взятки возросли", – заявил генпрокурор на совещании Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ о ключевых направлениям реформирования строительной отрасли. «И об этом говорят все строители. То же самое происходит в столице, во всех городах. Это система", – подчеркнул Луценко.

      Генпрокурор пообещал задерживать не только "решал", но и их заказчиков. "Еще раз подтверждаю обещание, данное на совещании в Минрегионстрое строителям: заявления о взяточничестве будут эффективно отрабатываться. До наручников для тех, кто требует деньги. В случае подтверждения связей "решал" – задержим и должностных лиц", – написал Луценко у себя на странице в ФБ.

      "Ще раз підтверджую обіцянку, дану на нараді в Мінрегіонбуді будівельникам: заяви про хабарництво будуть ефективно відпрацьовуватися. До наручників для тих, хто вимагає гроші. У разі підтвердження зв'язків "рішал" – затримаємо і посадових осіб", – написав Луценко у себе на сторінці в Facebook.

      Теги: Министерство культуры Украины Юрий Луценко ГПУ Коррупция СБУ Новости недвижимости Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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