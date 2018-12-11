Відомий девелопер просить президента розібратися з корупцією в будівельній галузі

СБУ шантажує забудовників і вимагає квартири.

Про це заявив засновник Taryan Group Артур Мхітарян в своєму відеозверненні до президента України, яке він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Мій бізнес став жертвою шантажу СБУ, яка вимагає квартири в обмін на вирішення питань з Міністерством культури,

– стверджує Мхітарян.

За його словами, за останні два роки, штучно створені бар'єри для отримання погоджень в Міністерстві культури і організована корупційна годівниця. Міністерство культури саботує видачу погоджень кільком десяткам будівельних і девелоперських компаній.

"Якщо проаналізувати видані папери, то такі обмеження стосуються далеко не всіх! Дозволи на забудову отримують в основному компанії, пов'язані з колишніми і нинішніми чиновниками", – додав підприємець.

Мхітарян розповів, що будує будинок на території колишнього заводу і ділянка не відноситься до земель історико-культурної спадщини, що підтверджує і сам Мінкульт, і Інститут археології Національної Академії Наук України.

"Але в цей же час Генеральна прокуратура і слідчі СБУ відкривають кримінальні справи про начебто відсутність погоджень Мінкульту. На безліч компаній, в тому числі і мою, завели такі кримінальні справи з перевищенням повноважень і порушенням підслідності! СБУ не має права їх розслідувати, бо придумані звинувачення не пов'язані із захистом нацбезпеки і оборони та ніяк не пов'язані з тероризмом. Невже в момент, коли в Україні військовий стан, СБУ нічим зайнятися, як шантажувати приватний бізнес і вимагати квартири за вирішення питань?", – розповідає Артур Мхітарян.

За словами засновника Taryan Group, одночасно з'являються "різні люди" від СБУ і за великі гроші, з погрозами закрити будівництво, пропонують "вирішити" це питання.

Ціна питання – 1 мільйон доларів або квартири в нашому будинку. А щоб ми не довго думали над "пропозицією від якого не можна відмовитися" СБУ використовує брудні PR-технології, різні медіа "зливні бачки" і соцмережі для дискредитації моєї компанії і нашого проекту,

– додав Артур Мхітарян.

Про корупцію в сфері будівництва недавно висловився генпрокурор Юрій Луценко. Він заявив, що хабарі в цій сфері з часів Януковича зросли в чотири рази. "Найбільше мене обурює не сам факт не зруйнованої системи корупції, а те, що навіть в порівнянні з безпрецедентним розкраданням країни Януковичем, хабарі зросли", – заявив генпрокурор на нараді Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства про ключові напрямки реформування будівельної галузі.

"І про це говорять всі будівельники. Те ж саме відбувається в столиці, у всіх містах. Це система", – підкреслив Луценко.

Генпрокурор пообіцяв затримувати не тільки "рішал", а й їх замовників.

"Ще раз підтверджую обіцянку, дану на нараді в Мінрегіонбуді будівельникам: заяви про хабарництво будуть ефективно відпрацьовуватися. До наручників для тих, хто вимагає гроші. У разі підтвердження зв'язків "рішал" – затримаємо і посадових осіб", – написав Луценко у себе на сторінці в Facebook.