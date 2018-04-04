Известный российский КВНщик Арарат Кещян "засветился" в аннексированном Крыму

Актер российского сериала "Универ", российский КВНщик и ведущий Арарат Кещян "засветился" в оккупированном Крыму. Ведущий российского пропагандистского телеканала "Звезда" незаконно посетил оккупированный Россией Крым.

Соответствующие фото, где он рядом с памятником Сталину, Черчиллю и Рузвельту, разместил в Instagram.

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"У кого какие вопросы, задавайте. Все обсудим, все решим", – написал он.

Отметим, что Арарата Кещяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Причинами включения артиста в "черный список" называются "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России".

Арарата Кещяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец"