17:23
4 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
17°C 5°C
  • четверг
    15°C 9°C
  • пятница
    14°C 8°C
  • суббота
    10°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сырная катастрофа. Защитник Путин
Вєсті Кремля
23:55, 3 апреля
Вести.UA. Клубничка Луценко. Взвешенные чиновники
Вєсті.UA
22:29, 3 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

Известный российский КВНщик Арарат Кещян "засветился" в аннексированном Крыму

118 Читати новину українською
Российского актера Арарата Кещяна внесли в базу украинского сайта
Российского актера Арарата Кещяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец" / Соцсети

Актер российского сериала "Универ", российский КВНщик и ведущий Арарат Кещян "засветился" в оккупированном Крыму. Ведущий российского пропагандистского телеканала "Звезда" незаконно посетил оккупированный Россией Крым.

Соответствующие фото, где он рядом с памятником Сталину, Черчиллю и Рузвельту, разместил в Instagram.

Читайте также: Влиятельная российский политик загремела в базу "Миротворца"

"У кого какие вопросы, задавайте. Все обсудим, все решим", – написал он.

Отметим, что Арарата Кещяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Причинами включения артиста в "черный список" называются "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России".

Арарата Кещяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

Теги: Новости Украины Новости России Российская пропаганда Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук