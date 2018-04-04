Відомий російський КВНщик Арарат Кещян "засвітився" в анексованому Криму

Актор російського серіалу "Універ", російський КВНщик та ведучий Арарат Кещян "засвітився" в окупованому Криму. Ведучий російського пропагандистського телеканалу "Звезда" незаконно відвідав окупований Росією Крим.

Відповідні фото, де він поруч з пам'ятником Сталіну, Черчіллю та Рузвельту, розмістив в Instagram.

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"У кого які питання, ставте. Все обговоримо, все вирішимо", – написав він.

Зазначимо, що Арарата Кещяна внесли до бази українського сайту "Миротворець". Причинами включення артиста до "чорного списку" називаються "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований російськими загарбниками Крим; участь у пропагандистських заходах Росії".



Арарата Кещяна внесли до бази українського сайту "Миротворець"