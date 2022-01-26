Вероятно, он имел в виду момент на свадьбе бывшего руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в 2018 году. Тогда российский президент, будучи гостем, танцевал с невестой.

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Как мужчина, я бы не соблазнился танцевать с Путиным, и я бы этого не сделал,

– подчеркнул Шалленберг.

Скандал с танцем Путина и Кнайсль

После того, как в сети распространились кадры танца Кнайсль с Путиным, разразился настоящий скандал.

Чиновницу критиковали как и внутри страны, так и во всем ЕС. Якобы пригласив президента страны-агрессора на праздник, она проявила пренебрежение к общей европейской внешней политике.

Более того, в июне 2021 года Карин Кнайсль вошла в новый состав совета директоров "Роснефти".

Обратите внимание! Ранее Кнайсль начала писать авторские колонки на сайте пропагандистского ресурса Russia Today. Там указано, что она – "аналитик в сфере энергетики и автор книг".

Брак Кнайсль распался: что известно