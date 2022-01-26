Вероятно, он имел в виду момент на свадьбе бывшего руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в 2018 году. Тогда российский президент, будучи гостем, танцевал с невестой.
Читайте также Я уже и забыл историю об этой свадьбе, – Зеленский о танце Путина и экс-главы МИД Австрии
Как мужчина, я бы не соблазнился танцевать с Путиным, и я бы этого не сделал,
– подчеркнул Шалленберг.
Скандал с танцем Путина и Кнайсль
После того, как в сети распространились кадры танца Кнайсль с Путиным, разразился настоящий скандал.
Чиновницу критиковали как и внутри страны, так и во всем ЕС. Якобы пригласив президента страны-агрессора на праздник, она проявила пренебрежение к общей европейской внешней политике.
Более того, в июне 2021 года Карин Кнайсль вошла в новый состав совета директоров "Роснефти".
Брак Кнайсль распался: что известно
- В 2020 году СМИ сообщили, что Кнайсль обвинила мужа в домашнем насилии.
- После череды скандалов и взаимных обвинений полиция запретила супругам находиться в одном доме. Кроме того, правоохранители забрали у мужчины ружье.
- Австрийское издание Kronen Zeitung заподозрило Кнайсль в том, что ради мести бывшему возлюбленному она усыпила их собаку, которую ее избранник очень любил.