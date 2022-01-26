Ймовірно, він мав на увазі момент на весіллі колишньої очільниці зовнішньополітичного відомства Австрії у 2018 році. Тоді російський президент, бувши гостем, став до танцю з нареченою.

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Як чоловік, я б не спокусився танцювати з Путіним, і я б цього не зробив,

– наголосив Шалленберг.

Скандал із танцем Путіна та Кнайсль

Після того, як мережею поширилися кадри танцю Кнайсль із Путіним, вибухнув справжній скандал.

Чиновницю критикували як і всередині країни, так і в усьому ЄС. Мовляв, запросивши президента країни-агресора на свято, вона проявила зневагу до спільної європейської зовнішньої політики.

Ба більше, у червні 2021 року Карін Кнайсль увійшла до нового складу ради директорів "Роснефти".

Зверніть увагу! Раніше Кнайсль почала писати авторські колонки на сайті пропагандистського ресурсу Russia Today. Там вказано, що вона – "аналітик у сфері енергетики й авторка книг".

Шлюб Кнайсль розпався: що відомо