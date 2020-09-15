Президент України Володимир Зеленський не образився на ексглаву МЗС Австрії Карін Кнайсль , яка на власному весіллі танцювала з президентом Росії Володимиром Путіним. Зеленський наголосив, що стосунки України та Австрії є глибокими, і цей незначний епізод їм не зашкодив.

Зеленський зізнався, що вже й забув про святковий танець Кнайсль та Путіна. Про це український президент розповів в інтерв'ю для Wiener Zeitung.

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За словами Зеленського, підтримка Австрії є дуже важливою для України.

У нас війна на сході України, і Австрія підтримує територіальну цілісність України. Для мене це дуже важливо. Я вже зустрічався з канцлером Себастіаном Курцом, у нас хороші відносини,

– наголосив український лідер.

Зеленський проведе низку зустрічей у Відні

Зеленський 15 вересня вперше відвідає Відень з офіційним візитом. До австрійської столиці президента України запросив федеральний президент Александр ван дер Беллен.

У Зеленського також заплановані зустрічі з канцлером Себастіаном Курцом і головою парламенту Вольфгангом Соботкою.

Дивіться відео танцю Путіна з Кнайсль:

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