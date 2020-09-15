Я вже й забув історію про це весілля, – Зеленський про танець Путіна та ексглави МЗС Австрії
Президент України Володимир Зеленський не образився на ексглаву МЗС Австрії Карін Кнайсль , яка на власному весіллі танцювала з президентом Росії Володимиром Путіним. Зеленський наголосив, що стосунки України та Австрії є глибокими, і цей незначний епізод їм не зашкодив.
Зеленський зізнався, що вже й забув про святковий танець Кнайсль та Путіна. Про це український президент розповів в інтерв'ю для Wiener Zeitung.
Зауважте: Багато політиків є кращими коміками та акторами, ніж я, – Зеленський
За словами Зеленського, підтримка Австрії є дуже важливою для України.
У нас війна на сході України, і Австрія підтримує територіальну цілісність України. Для мене це дуже важливо. Я вже зустрічався з канцлером Себастіаном Курцом, у нас хороші відносини,
– наголосив український лідер.
Зеленський проведе низку зустрічей у Відні
Зеленський 15 вересня вперше відвідає Відень з офіційним візитом. До австрійської столиці президента України запросив федеральний президент Александр ван дер Беллен.
У Зеленського також заплановані зустрічі з канцлером Себастіаном Курцом і головою парламенту Вольфгангом Соботкою.
Дивіться відео танцю Путіна з Кнайсль:
Що відомо про скандальне весілля Кнайсль
- У серпні 2018 року глава МЗС Австрії Карін Кнайсль взяла шлюб із підприємцем Вольфгангом Майлінгером.
- На весілля політикиня запросила президента Росії Володимира Путіна. Глава Росії подарував нареченій букет квітів та станцював з нею.
- Запрошення Путіна на весілля викликало шквал критики. Австрійські опозиціонери назвали такий вчинок Кнайсль зневагою до спільної європейської зовнішньої політики.
- Навесні 2020 року австрійські ЗМІ повідомили, що Кнайсль звинуватила свого чоловіка у домашньому насильстві. Після низки скандалів та взаємних звинувачень поліція заборонила подружжю перебувати в одному будинку. Окрім того, правоохоронці забрали у чоловіка рушницю.
- Австрійське видання Kronen Zeitung запідозрило Кнайсль у тому, що заради помсти екскоханому вона приспала їхнього собаку, якого її чоловік дуже любив.