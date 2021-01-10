Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не держит зла на Владимира Зеленского. Украинского главу государства Лукашенко назвал нормальным человеком, который может учиться.

Лукашенко говорит, что не смотрел бы на Зеленского с пренебрежением

Лукашенко поделился, как он представляет встречу с Зеленским в интервью одному из российских телеканалов. Об этом сообщает 24 канал.

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Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с пренебрежением – никогда. Молодой человек, молодой президент, может учиться, я уверен в этом. Он нормальный человек, поэтому просто поздоровались бы,

– сказал Лукашенко.

Дипломатические отношения между странами – заморожены

Политик считает, что если бы возникли какие-то вопросы, то и разговор у них с Зеленским завязался бы. На президента Украины Лукашенко "зла не держит" и уверяет, что экономическое сотрудничество между странами продолжает развиваться. Касательно дипломатических отношений, то они на самом деле "заморожены".

Интересно! В этом же интервью Лукашенко назвал президента России Владимира Путина своим единственным другом. Также самопровозглашенный президент Беларуси предупредил россиян, что санкции Запада против Минска на самом деле направлены против Кремля.