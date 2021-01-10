Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського. Українського главу держави Лукашенко назвав нормальною людиною, що може вчитись.

Лукашенко каже, що не дивився б на Зеленського зі зневагою

Лукашенко поділився, як він уявляє зустріч з Зеленським в інтерв'ю одному з російських телеканалів. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Бацька і білка: Лукашенко розповів, чому не хоче йти з посади

Я б косо на нього не дивився. Поблажливо, косо, зі зневагою – ніколи. Молода людина, молодий президент, може навчатись, я впевнений у цьому. Він же нормальна людина, тому просто привітались би,

– сказав Лукашенко.

Дипломатичні відносини між країнами – заморожені

Політик вважає, що, якби виникли якісь питання, то й розмова у них з Зеленським би зав'язалась. На президента України Лукашенко "зла не тримає" і запевняє, що економічна співпраця між країнами продовжує розвиватись. Щодо дипломатичних відносин, то вони насправді "заморожені".

Цікаво! В цьому ж інтерв'ю Лукашенко назвав президента Росії Володимира Путіна своїм єдиним другом. Також самопроголошений президент Білорусі попередив росіян, що санкції Заходу проти Мінська насправді спрямовані проти Кремля.