Я бы не удивился, если бы Найем появился в МВД, – политолог
Источник:24 канал
Мустафа Найем назначили на должность заместителя министра инфраструктуры. Отрасли, в которых он работает, активно меняются. Не было бы удивлением, если бы Найем появился Министерстве внутренних дел.
Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала. Он объяснил, что считает Найем "политическим аппаратчиком".
К теме Найем стал заместителем министра инфраструктуры
"Насколько я понимаю, Мустафа остается в президентской команде. Он – такой политический аппаратчик. Он может работать в различных ведомствах. Я бы не удивился, если бы он появился МВД", – сказал Фесенко.
Политолог объяснил, что когда создавали Патрульную полицию, Найем участвовал в этом.
Фесенко: Найем – в роли политического назначенца
По словам политолога, несмотря на активные передвижения Найем по разным должностям, можно сказать, что он уже политический назначенец. Опыт в данном случае – в должности заместителя министра – абсолютно неважен.
"Речь идет о роли политического назначенца. Я не знаю, какие функции будут у него в должности заместителя. Однако, скорее всего, речь будет идти про административно-политические функции. Не про отраслевое направление. Это как должность министра – она политическая, а не отраслевая. Некоторых заместителей министра тоже назначают именно так", – объяснил Фесенко.
Фесенко о том, где может работать Найем: смотрите видеоСправка. Найема назначили заместителем Александра Кубракова 4 августа. Должность первого заместителя получил Василий Шкураков.