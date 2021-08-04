Я бы не удивился, если бы Найем появился в МВД, – политолог

Мустафа Найем назначили на должность заместителя министра инфраструктуры. Отрасли, в которых он работает, активно меняются. Не было бы удивлением, если бы Найем появился Министерстве внутренних дел.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала. Он объяснил, что считает Найем "политическим аппаратчиком".

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"Насколько я понимаю, Мустафа остается в президентской команде. Он – такой политический аппаратчик. Он может работать в различных ведомствах. Я бы не удивился, если бы он появился МВД", – сказал Фесенко.

Политолог объяснил, что когда создавали Патрульную полицию, Найем участвовал в этом.

Фесенко: Найем – в роли политического назначенца

По словам политолога, несмотря на активные передвижения Найем по разным должностям, можно сказать, что он уже политический назначенец. Опыт в данном случае – в должности заместителя министра – абсолютно неважен.

"Речь идет о роли политического назначенца. Я не знаю, какие функции будут у него в должности заместителя. Однако, скорее всего, речь будет идти про административно-политические функции. Не про отраслевое направление. Это как должность министра – она ​​политическая, а не отраслевая. Некоторых заместителей министра тоже назначают именно так", – объяснил Фесенко.

Фесенко о том, где может работать Найем: смотрите видео

. Найема назначили заместителем Александра Кубракова 4 августа. Должность первого заместителя получил Василий Шкураков.