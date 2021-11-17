Об этом рассказал эксперт-исследователь Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 канала. По его словам, такая позиция Евросоюза была вполне прогнозируемой.
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Как рассказал Краев, для Украины уже определенным прогрессом является то, что в ЕС сейчас выступают хотя бы за защиту собственных границ, поэтому нам не нужно волноваться за миграционный кризис.
Если мы говорим о ЕС, то действительно я бы не ждал здесь никакой помощи, кроме политической консолидации, новых санкций, хотя даже это маловероятно, и, возможно, определенной общей позиции по закрытию границы.
На кого стоит рассчитывать Украине
По мнению Краева, сейчас Украине стоит рассчитывать на союзников в пределах и вне НАТО. В первую очередь речь идет о Великобритании, США и Турции. Также к этим странам присоединилась и Швеция, которая заявила о готовности направить в Украину специальную военную миссию.
Краев предположил, на кого может рассчитывать Украина: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что двустороннее Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной не предусматривает создания военного союза.
- Это означает, что Украина не может рассчитывать на военную поддержку в случае широкомасштабного ввода российских войск.
- По словам Борреля, Евросоюз может предоставить Украине политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую помощь.