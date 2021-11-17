Об этом рассказал эксперт-исследователь Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 канала. По его словам, такая позиция Евросоюза была вполне прогнозируемой.

К теме Можем полагаться только на себя: в ЕС заявили, что не помогут войском в случае вторжения России

Как рассказал Краев, для Украины уже определенным прогрессом является то, что в ЕС сейчас выступают хотя бы за защиту собственных границ, поэтому нам не нужно волноваться за миграционный кризис.

Если мы говорим о ЕС, то действительно я бы не ждал здесь никакой помощи, кроме политической консолидации, новых санкций, хотя даже это маловероятно, и, возможно, определенной общей позиции по закрытию границы. Александр Краев Эксперт-исследователь Совета внешней политики "Украинская призма"

На кого стоит рассчитывать Украине

По мнению Краева, сейчас Украине стоит рассчитывать на союзников в пределах и вне НАТО. В первую очередь речь идет о Великобритании, США и Турции. Также к этим странам присоединилась и Швеция, которая заявила о готовности направить в Украину специальную военную миссию.

Справка. Министр обороны Швеции Петер Гультквист заявил, что страна готова отправить своих военнослужащих в Украину на фоне накопления российских войск на границе.

Краев предположил, на кого может рассчитывать Украина: смотрите видео

Что этому предшествовало