Про це розповів експерт-дослідник Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 каналу. За його словами, така позиція Євросоюзу була цілком прогнозованою.

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Як розповів Краєв, для України вже певним прогресом є те, що у ЄС наразі виступають хоча б за захист власних кордонів, тому нам не потрібно хвилюватися через міграційну кризу.

Якщо ми говоримо про ЄС, то дійсно я б не чекав тут жодної допомоги, окрім політичної консолідації, нових санкцій, хоча навіть це малоймовірно, й, можливо, певної спільної позиції щодо закриття кордону. Олександр Краєв Експерт-дослідник Ради зовнішньої політики "Українська призма"

На кого варто розраховувати Україні

На думку Краєва, наразі Україні варто розраховувати на союзників у межах та поза НАТО. Першочергово мовиться про Велику Британію, США та Туреччину. Також до цих країн приєдналася й Швеція, яка заявила про готовність спрямувати в Україну спеціальну військову місію.

Довідка. Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст заявив, що країна готова відправити своїх військовослужбовців до України на тлі накопичення російських військ на кордоні.

Краєв припустив, на кого може розраховувати Україна: дивіться відео



Що цьому передувало