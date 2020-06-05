Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что реформа полиции в Украине провалилась из-за переаттестации, которую организовала Хатия Деканоидзе. Бывшая руководительница Нацполиции ответила, что старая система взяла реванш, а украинское общество заслуживает достойной реакции официальных представителей государства.

Уволенные снова на должностях

Хатия Деканоидзе утверждает, что после ее ухода из Нацполиции больше 93% уволенных бывших правоохранителей, и тех, кто не прошел аттестацию, вернулись к своей предыдущей работе, пишет "Украинская правда".

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По слова бывшей главы Нацполиции, Антон Геращенко решил обвинить ее во всех неудачах работы полиции.

Я думала, существует дно, но дна нет! Вот, что хочу сказать – украинское общество заслуживает более достойной реакции от официальных представителей государства,

– отметила Деканоидзе.

И обратила внимание на то, что людей интересует справедливость и решение проблем, которые назревали в последнее время. Ведь общество хочет чувствовать надежду, а не страх.

Резонансные дела – вина тех, кто оставляет систему старой

"Кагарлык, Переяслав-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы – не о реформе", – подчеркнула бывшая глава полиции.

И добавила, что это о тех, кто оставил систему такой, какая она была до 2015 года, и избавился от всех, кто стремился изменить систему к лучшему. А также тех, кто вместо того, чтобы продолжать реформы, молча наблюдал, как старая система берет реванш.

В чем Геращенко обвинил Деканоидзе

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что виновной в провале реформы полиции является ее бывшая руководительница, пишет "Радио Свобода".

Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и не дала никакого результата,

– отметил Геращенко.

Но в качестве примера привел насильников из Кагарлыка, которые переаттестацию прошли.

К слову, экс-глава полиции будет находиться в Киеве до 7 июня. Она заявила о готовности к прямому диалогу с парламентариями относительно истинных причин критической ситуации в правоохранительных органах Украины и путей выхода из кризиса.

Обратите внимание! 5 июня в Киеве и Львове прошли митинги за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Активисты требуют увольнения главы МВД из-за отсутствия прогресса в расследовании резонансных дел.