Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що реформа поліції в Україні провалилася через переатестацію, яку організувала Хатія Деканоідзе. Ексочільниця Нацполіції відповіла, що стара система взяла реванш, а українське суспільство заслуговує на гідну реакцію офіційних представників держави.

Звільнені знову на посадах

Хатія Деканоідзе стверджує, що після її відходу з Нацполіції понад 93% звільнених колишніх міліціонерів, та тих, які не пройшов атестацію, повернулися до своєї попередньої роботи, пише "Українська правда".

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За слова колишньої глави Нацполіції, Антон Геращенко вирішив звинуватити її у всіх невдачах роботи поліції.

Я думала, існує дно, але дна немає! Ось, що хочу сказати – українське суспільство заслуговує більш гідної реакції від офіційних представників держави,

– зазначила Деканоідзе.

Та звернула увагу на те, що людей цікавить справедливість і вирішення проблем, які назрівали останнім часом. Адже суспільство хоче відчувати надію, а не страх.

Резонансні справи – вина тих, хто залишає систему старою

"Кагарлик, Переяслав-Хмельницький, Бровари, бандитські розбірки від Закарпаття до Одеси – не про реформу", – наголосила ексглава поліції.

Та додала, що це про тих, хто залишив систему такою, яка вона була до 2015 року, та позбувся усіх, хто прагнув систему змінити на краще. А також тих, хто замість того, щоб продовжувати реформи, мовчки спостерігав, як стара система бере реванш.

У чому Геращенко звинуватив Деканоідзе

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що винною у провалі реформи поліції є її колишня очільниця, пише "Радіо Свобода".

Я вважаю, що переатестація, організована Хатією Деканоідзе, призвела до розвалу поліції й не дала жодного результату,

– зазначив Геращенко.

Та як приклад навів ґвалтівників з Кагарлика, які переатестацію пройшли.

До слова, ексглава поліції перебуватиме у Києві до 7 червня. Вона заявила про готовність до прямого діалогу з парламентаріями щодо справжніх причин критичної ситуації у правоохоронних органах України та шляхів виходу з кризи.

Зверніть увагу! 5 червня у Києві та Львові пройшли мітинги за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Активісти вимагають звільнення глави МВС через відсутність прогресу у розслідуванні резонансних справ.