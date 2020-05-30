Колишня голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе вважає, що реформа поліції в Україні провалилася. Адже 93% звільнених після переатестації співробітників поліції поновилися на посадах через суди.

Майже всі звільнені поліцейські повернулися на роботу

Екскерівниці Національної поліції нещодавні події нагадують "совкову систему", про це Хатія Деканоїдзе розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Приблизно 93% тих, які були після переатестації звільнені, через суди відновилися. До того ж кримінальний блок залишається слабким у сфері реформування,

– зазначила Деканоїдзе.

За її словами, реформа передбачає зміни не лише в патрульній поліції, а й в кримінальній поліції, слідчих органах, судах та прокуратурі.

Система прогнила, а реформа провалилася

Деканоїдзе не бачить прогресу у реформуванні Нацполіції в Україні.

Скажімо відверто: реформа поліції не те, що не дійшла до кінця, але й остаточно, напевно, провалилася,

– заявила ексглава Нацполіції.

Та додала, що події в Кагарлику і в Броварах свідчать про те, що "система вже прогнила, треба хоч щось робити для її очищення або побудови вже нової".

На її думку, причиною провалу реформи може бути те, що влада не розуміє її важливості або не вистачає жорсткої політичної волі.

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Зґвалтування у Кагарлику: головне

Вранці 25 травня стало відомо, що співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київська область) за підозрою у зґвалтуванні.

поліції (Київська область) Раніше до лікарні звернулася жінка зі заявою про побиття та зґвалтування правоохоронцями.

Виявилося, що 23 травня її викликали в поліції на допит. Там поліцейські прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.

з вогнепальної зброї, а після цього Двох поліцейських затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу ж звільнили з поліції. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували. Згодом їх взяли під варту.

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