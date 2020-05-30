Бывшая глава Нацполиции Хатия Деканоидзе считает, что реформа полиции в Украине провалилась. Ведь 93% уволенных после переаттестации сотрудников полиции возобновились в должностях через суды.

Почти все уволенные полицейские вернулись на работу

Экс-главе Национальной полиции недавние события напоминают "совковую систему", об этом Хатия Деканоидзе рассказала в интервью "Радио Свобода".

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Примерно 93% тех, кто были после переаттестации уволены, через суды восстановились. К тому же криминальный блок остается слабым в сфере реформирования,

– отметила Деканоидзе.

По ее словам, реформа предусматривает изменения не только в патрульной полиции, но и в уголовной полиции, следственных органах, судах и прокуратуре.

Система прогнила, а реформа провалилась

Деканоидзе не видит прогресса в реформировании Нацполиции в Украине.

Скажем откровенно: реформа полиции не то, что не дошла до конца, но и окончательно, наверное, провалилась,

– заявила экс-глава Нацполиции.

И добавила, что события в Кагарлыке и в Броварах свидетельствуют о том, что "система уже прогнила, надо хоть что-то делать для ее очистки или построения уже новой".

По ее мнению, причиной провала реформы может быть то, что власть не понимает ее важности или не хватает жесткой политической воли.

Важно! После резонансных дел журналисты, активисты, а также некоторые политические силы требуют уволить с должности министра внутренних дел Арсена Авакова.

Изнасилование в Кагарлыке: главное

Утром 25 мая стало известно, что сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании.

полиции (Киевская область) Ранее в больницу обратилась женщина с заявлением об избиении и изнасиловании правоохранителями.

Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там полицейские приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали .

из огнестрельного оружия, а затем . Двух полицейских задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу же уволили из полиции. Все отделение Кагарлыкской полиции, где они работали, расформировали. Впоследствии их взяли под стражу.

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