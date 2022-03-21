Президент отметил, что нужно все знать, чтобы делать выводы. Об этом он сообщил во время общения с общественными вещателями Европы, пишет 24 канал.

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"Говорил с главнокомандующим, и мы разбирали, где и кого мы потеряли. Сколько людей, детей, военных. Сколько под завалами. Сколько мы знаем точно. Сколько мы еще не знаем", – сказал глава украинского государства.

Я хочу быть на месте тех людей, которым сейчас очень плохо. Которые в Мариуполе или в подвале. Потому я хочу все это знать. Подробно. Только так я могу быть адекватным, принимая те или иные решения,

– продолжил Владимир Зеленский.

"Мы тут с вами, вот тут. Да, стреляют. К сожалению, есть потери. Но мы стоим. Мы ели сегодня. Во Львове люди могут прогуляться по улице. Поэтому на все это по-разному смотрим. И на шаги, и на компромиссы ", – указал президент.

"Те, что в Мариуполе, они к чему-то уже не готовы, не могут терпеть. Те, что в Киеве, понимают этот примерно баланс. Те, что где-то далеко, на западе Украины – слава Богу, что там нет того, что в Мариуполе – они более радикальны в нормальном смысле этого слова", – отметил Владимир Зеленский.

Поэтому я, чтобы делать те или иные выводы, должен мыслить не как в Мариуполе, Киеве или Львове. А мыслить, понимая все,

– подытожил глава государства.