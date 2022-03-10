Я не боюсь, худшее, что могло произойти, уже случилось, – Зеленский

Владимир Зеленский на вопрос журналистов, не боится ли он, что Киев будет в окружении, ответил, что ему нечего бояться, а самое худшее, что могло случиться, уже случилось.

Об этом рассказал Зеленский в интервью Bild, передает 24 канал.

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Я не боюсь. Чего бояться? Я не должен бояться, я сохраняю спокойствие. Знаете ли вы, как кто-то может преодолеть свой страх? Что может быть хуже страха? Что худшее может произойти? С их страной, с моей страной,

– риторически спросил Зеленский.

И подчеркнул, что худшее, что могло произойти, уже произошло.

"У нас война, Россия против Украины. Так много людей уже погибло. Страна рушится. Что худшего может произойти с людьми, потерявшими своих детей? Но мы верим в будущее. Мы не сдадимся, мы не продадим свою землю", – отметил президент.

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