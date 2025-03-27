Я не боюсь ни одного формата переговоров, это Путин не готов к прямым переговорам, – Зеленский
- Президент Украины Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров, в отличие от Путина.
- Зеленский считает, что организовать переговоры сложно из-за позиции России, которая отвергает прямую коммуникацию.
- Зеленский подчеркнул, что война заставляет его быть готовым к разным ситуациям, включая прямые переговоры, которые раньше отвергала Украина.
- Президент отметил, что Путин стремится к войне и не готов говорить о мире на переговорах.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится любого формата переговоров. В то же время, по его словам, это именно Путин не идет на них.
Россия не демонстрирует желание к миру, отметил он. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.
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Зеленский готов к переговорам
Зеленский заявил, что переговоры организовать трудно именно из-за позиции России и ее лидера.
Я не боюсь ни одного формата переговоров. Это Путин не готов к прямым переговорам,
– заявил Зеленский.
Президент добавил, что война заставляет его быть готовым ко всему, например разбираться в видах вооружения. То же касается и прямых переговоров, которые ранее Украина отвергала.
"Путин хочет войны. Что может человек, который хочет войны, сказать на переговорах о мире?" – добавил Зеленский.
По словам Зеленского Россию можно воспринимать как "динозавра, что хочет нас съесть". На переговорах, где Украина будет в слабой позиции, Путин скорее будет повторять свои нарративы и принуждать к капитуляции.