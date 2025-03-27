Я не боюсь ни одного формата переговоров, это Путин не готов к прямым переговорам, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится любого формата переговоров. В то же время, по его словам, это именно Путин не идет на них.

Россия не демонстрирует желание к миру, отметил он. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

Смотрите также Перемирие в море вызывает много вопросов: что не так с договоренностями

Зеленский готов к переговорам

Зеленский заявил, что переговоры организовать трудно именно из-за позиции России и ее лидера.

Я не боюсь ни одного формата переговоров. Это Путин не готов к прямым переговорам,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что война заставляет его быть готовым ко всему, например разбираться в видах вооружения. То же касается и прямых переговоров, которые ранее Украина отвергала.

"Путин хочет войны. Что может человек, который хочет войны, сказать на переговорах о мире?" – добавил Зеленский.

По словам Зеленского Россию можно воспринимать как "динозавра, что хочет нас съесть". На переговорах, где Украина будет в слабой позиции, Путин скорее будет повторять свои нарративы и принуждать к капитуляции.