Однако мэр 17 июня опроверг это и другие фейки, которые начали распространяться. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение.

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Действительно ли Терехов убегает в Мадрид

У мэра на 20 июня запланирована поездка в столицу Испании. Он ранее рассказал на национальном телемарафоне, что должен встретиться с лордом Норманом Фостером. Этот человек является архитектором, совместно с харьковскими коллегами работает над созданием нового генерального плана города.

После того, как Игорь Терехов заявил об этом, сразу начали распространяться слухи, что он не планирует возвращаться в город.

Это тоже наглая ложь. Я не уехал из Харькова, когда ситуация была труднее. Я не бросаю Харьков и сейчас. Это мой город, а мы с вами за эти месяцы войны стали фактически одной семьей.

– сказал мэр.

Он также добавил, что должен вернуться уже к концу следующей недели. Однако отметил, что всегда будет оставаться на связи и информировать жителей города обо всем.

Расклеили фейковые объявления в Харькове.

Около многих подъездов города расклеили объявления, в которых призывали оставлять дверь в квартиры незамкнутыми. Мол, это нужно армии и терробороне для обустройства огневых позиций в помещениях. Однако никаких подобных призывов от защитников города не было. "Это наглая ложь", – прокомментировал объявление Терехов.

Распространяют фейк об угрозе химических атак

Кроме того, начали появляться сообщения о том, что мэр якобы приказал готовиться к химической атаке на город. В частности, на встрече с главврачами сказал закупить медикамент "Атропин".

Да, действительно, я сегодня (16 июня – 24 канал) собирал главных врачей и их сотрудников. Но только для того, чтобы сказать им слова глубокой благодарности за их труд и поздравить с Днем медицинского работника, который мы будем отмечать уже в это воскресенье,

– подчеркнул глава города.

Обратите внимание! День медицинского работника отмечается в Украине на государственном уровне с 1994 года. Он всегда отмечается в 3-е воскресенье июня.

Обращение Игоря Терехова за 16 июня: смотрите видео

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