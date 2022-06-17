Проте мер 17 червня спростував це та інші фейки, які почали поширюватися. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення.

Зауважте Знищили адмінбудівлю, виробництво та екосистему: як минула доба на Харківщині

Чи справді Терехов втікає в Мадрид

У мера на 20 червня запланована поїздка до столиці Іспанії. Він раніше розповів на національному телемарафоні, що має зустрітися з лордом Норманом Фостером. Цей чоловік є архітектором, який спільно з харківськими колегами працює над створенням нового генерального плану міста.

Після того, як Ігор Терехов заявив про це, одразу почали ширитися чутки, що він не планує повертатися в місто.

Це також нахабна брехня. Я не поїхав з Харкова, коли ситуація була більш важкою. Я не кидаю Харків і зараз. Це моє місто, а ми з вами за ці місяці війни стали фактично однією сім'єю,

– сказав мер.

Він також додав, що має повернутися вже до кінця наступного тижня. Проте зазначив, що завжди залишатиметься на зв'язку та інформуватиме жителів міста про все.

Розклеїли фейкові оголошення в Харкові

Біля багатьох під'їздів міста розклеїли оголошення, в яких закликали залишати двері до квартир незамкненими. Мовляв, це потрібно армії та теробороні для облаштування вогневих позицій у помешканнях. Проте жодних таких закликів від оборонців міста не було. "Це нахабна брехня", – прокоментував оголошення Терехов.

Поширюють фейк про загрозу хімічних атак

Окрім цього, почали з'являтися повідомлення про те, що мер нібито наказав готуватися до хімічної атаки на місто. Зокрема, на зустрічі з головними лікарями сказав закупити медикамент "Атропін".

Так, справді, я сьогодні (16 червня – 24 канал) збирав головних лікарів і їхніх співробітників. Але лише для того, щоб сказати їм слова глибокої подяки за їхню працю та привітати з Днем медичного працівника, який ми будемо відзначати вже цієї неділі,

– підкреслив очільник міста.

Зверніть увагу! День медичного працівника відзначається в Україні на державному рівні від 1994 року. Він завжди відзначається в 3 неділю червня.

Звернення Ігоря Терехова за 16 червня: дивіться відео

Раніше – показали наслідки обстрілу ринку Харкова: дивіться відео