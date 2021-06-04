Свое резкое высказывание относительно действий этих стран, Алексей Данилов прокомментировал, отвечая на вопрос журналиста. В частности говорилось о том, что обвинения Франции и Германии – это немного дипломатический скандал.

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Я ни от одного слова не могу отказываться, – Данилов

"Я не дипломат. Я человек, который отвечает за национальную безопасность в нашей стране, это во-первых. Во-вторых, надо внимательно слушать, а у нас иногда яркие заголовки (говорится о заголовках в СМИ – 24 канал) выдают для того, чтобы их читали", – рассказал Данилов.

Он также заверил, что не отказывается ни от одного слова, которое сказал во время брифинга по итогам заседания СНБО.

Я ни от одного слова не могу отказываться, потому что я ответственный человек. Именно Франция и Германия в 2008 году были категорически против того, чтобы Грузии и Украине предоставили ПДЧ. Последствия – в 2008 году Грузия, в 2014 году – Крым (речь идет об агрессии России – 24 канал),

– заявил секретарь СНБО.

Данилов заверил, что сейчас, Путин имеет гешефт с немцами, они строят газопроводы и при этом рассказывают о беспокойстве.

"Для того, чтобы остановилась война, Путин должен забрать свои войска с территории Донбасса. Украина получит доступ к своей границе, получит демократические выборы и тогда все станет на свои места. Немцы, французы это не видят? Они это видят и понимают, но делают гешефт. Ну тогда скажите, что мы занимаемся только бизнесом и то, что касается других вещей – нас не интересует", – пояснил Алексей Данилов.

Обратите внимание! 4 июня на брифинге по итогам заседания СНБО Алексей Данилов заявил, что некоторые европейские страны – мощные игроки – до сих пор заинтересованы в сотрудничестве с Россией. В частности, это Франция и Германия.