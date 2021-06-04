Своє різке висловлювання щодо дій цих країн, Олексій Данілов прокоментував, відповідаючи на запитання журналіста. Зокрема мовилось про те, що звинувачення Франції та Німеччині – це дипломатичний скандал.

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Я від жодного слова не можу відмовлятись, – Данілов

"Я не дипломат. Я людина, яка відповідає за національну безпеку в нашій країні, це по-перше", – заявив Данілов.

Ба більше, він розповів, що інколи яскраві заголовки у ЗМІ видають, щоб їх читали. Олексій Данілов також запевнив, що не відмовляється від жодного слова, яке сказав під час брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Я від жодного слова не можу відмовлятись, тому що я відповідальна людина. Саме Франція та Німеччина в 2008 році були категорично проти того, щоб Грузії та Україні надали ПДЧ. Наслідки – у 2008 році Грузія, в 2014 році – Крим (мовиться про агресію Росії – 24 канал),

– заявив секретар РНБО.

Данілов запевнив, що зараз, Путін має ґешефт з німцями, вони будують газогони й при цьому розповідають про занепокоєння. Він розповів, що для того, щоб зупинилась війна, Путін має забрати свої війська з території Донбасу.

Тоді Україна отримає доступ до свого кордону, проведе демократичні вибори й все стане на свої місця. Адже німці, французи це бачать й розуміють, але роблять ґешефт. Він каже, що тоді нехай вони скажуть, що займаються тільки бізнесом й те, що стосується інших речей – їх не цікавить.

Зверніть увагу! 4 червня на брифінгу за підсумками засідання РНБО Олексій Данілов заявив, що деякі європейські країни – потужні гравці – досі зацікавлені у співпраці з Росією. Зокрема, це Франція та Німеччина.