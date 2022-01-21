Об этом единственный украинский журналист, аккредитованный в России, рассказал в эфире 24 каналу. Он не чувствует каких-либо ограничений, поэтому может свободно говорить обо всем.
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Я не чувствую ограничений, – Цимбалюк
Цимбалюк отметил, что хочет работать так, чтобы смотреть на ситуацию в Украине и вокруг нее, не ориентируясь на интересы конкретных политических сил, а согласно интересам страны.
Я не могу быть аполитичным. Просто хочу заниматься блогингом, политической журналистикой – это оценка, прежде всего слова,
– подчеркнул Цимбалюк.
Он объяснил, что если действующая власть сделала что-нибудь хорошее, то журналист хочет иметь возможность сказать об этом. Так же и если монобольшинство, по его мнению, сделало что-то, что ему не нравится.
Я не чувствую каких-либо ограничений – нигде их не чувствую. Мне даже в России не говорили, что нужно говорить. Я не буду аполитичным. Ведь прежде всего я – гражданин Украины. Имею право голоса – и когда будет выбор, обязательно проголосую.
Полный эфир Романа Цимбалюка: смотрите видео
Что известно о Романе Цимбалюке
- Журналист работал в России более 10 лет. Однако после вызова на допрос в местную прокуратуру должен был уехать из Москвы. Он заявил, что, по всей вероятности, его будут ожидать проблемы, если не покинет ту страну.
- Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный при министерстве иностранных дел России на постоянной основе.
- По информации адвоката Николая Полозова, против журналиста хотят открыть дело по статье об экстремизме.
- В МИД Украины обеспокоены такой ситуацией. Там считают, что Россия продолжает "выжигать медийную среду".