Об этом журналист заявил в эфире 24 канала. Дело против себя Цимбалюк охарактеризовал, как "проблемы на работе".
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Надо заслужить, чтобы тебя выставили
По его мнению, надо заслужить, чтобы страна тебя всячески выдавливала со своей территории. Кроме того, он добавил, что это – собственно, их право.
Никаких претензий к российскому правительству у меня нет. Я продолжаю быть аккредитованным журналистом.
Он также напомнил, что на днях при министерстве иностранных дел России будет пресс-конференция в режиме онлайн главы ведомства Сергея Лаврова. Поэтому, если будет возможность – журналист задаст ему вопрос.
Вернется ли в Россию
По словам Цимбалюка, российская часть его жизни еще не закончилась. Сейчас она стоит на "небольшой" паузе, а дальше будет видно.
Думаю, мне в Россию не запретят въезд. Однако вопрос в том, надо ли будет им пользоваться.
Цимбалюк также отметил, что в Москве у него есть адвокат Николай Полозов, который сейчас выясняет все. К инциденту журналист решил отнестись серьезно, поскольку его не устраивает вероятность попасть в списки Интерпола.
Эфир с Романом Цимбалюком на 24 канале: смотрите видео
Обвинение против Цимбалюка: главное
- Прокуратура Москвы 8 декабря вызвала на допрос единственного украинского журналиста, аккредитованного в России Романа Цимбалюка. Отмечается, что причиной были ролики украинца на YouTube.
- Интересы журналиста защищает адвокат Николай Полозов. Он отметил, что против Цимбалюка хотят нарушить несколько административных дел по статье о разжигании ненависти или вражды. Однако подчеркнул, что граница между "административным" экстремизмом и "криминальным" очень тонкая.
- В министерстве иностранных дел Украины отреагировали на обвинения. Там осудили действия Кремля в отношении журналиста.
- В начале января 2022 года стало известно, что Цимбалюк покинул территорию России. Это произошло из-за угрозы его безопасности.