Об этом журналист заявил в эфире 24 канала. Дело против себя Цимбалюк охарактеризовал, как "проблемы на работе".

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Надо заслужить, чтобы тебя выставили

По его мнению, надо заслужить, чтобы страна тебя всячески выдавливала со своей территории. Кроме того, он добавил, что это – собственно, их право.

Никаких претензий к российскому правительству у меня нет. Я продолжаю быть аккредитованным журналистом. Роман Цимбалюк Журналист

Он также напомнил, что на днях при министерстве иностранных дел России будет пресс-конференция в режиме онлайн главы ведомства Сергея Лаврова. Поэтому, если будет возможность – журналист задаст ему вопрос.

Вернется ли в Россию

По словам Цимбалюка, российская часть его жизни еще не закончилась. Сейчас она стоит на "небольшой" паузе, а дальше будет видно.

Думаю, мне в Россию не запретят въезд. Однако вопрос в том, надо ли будет им пользоваться. Роман Цимбалюк Журналист

Цимбалюк также отметил, что в Москве у него есть адвокат Николай Полозов, который сейчас выясняет все. К инциденту журналист решил отнестись серьезно, поскольку его не устраивает вероятность попасть в списки Интерпола.

Эфир с Романом Цимбалюком на 24 канале: смотрите видео

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