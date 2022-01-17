Про це журналіст заявив у ефірі 24 каналу. Справу проти себе Цимбалюк схарактеризував, як "проблеми на роботі".

До теми Цимбалюк розповів, за що його переслідують у Москві, відреагували й у МЗС

Треба заслужити, аби тебе виставили

На його думку, треба заслужити, аби країна тебе всіляко витискала зі своєї території. Крім того, він додав, що це – власне, їхнє право.

Жодних претензій до російського уряду в мене немає. Я продовжую бути акредитованим журналістом. Роман Цимбалюк Журналіст

Він також нагадав, що днями при міністерстві закордонних справ Росії буде пресконференція в режимі онлайн очільника відомства Сергія Лаврова. Тому, якщо буде змога – журналіст поставить йому питання.

Чи повернеться в Росію

За словами Цимбалюка, російська частина його життя ще не закінчилась. Зараз вона стоїть на "невеличкій" паузі, а далі буде видно.

Думаю, мені в Росію не заборонять в'їзд. Однак питання в тому, чи треба буде ним користуватися. Роман Цимбалюк Журналіст

Цимбалюк також зазначив, що в Москві у нього є адвокат Микола Полозов, який зараз з'ясовує все. До інциденту журналіст вирішив поставитись серйозно, оскільки його не влаштовує ймовірність потрапити в списки Інтерполу.

Ефір із Романом Цимбалюком на 24 каналі: дивіться відео



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