Про це журналіст заявив у ефірі 24 каналу. Справу проти себе Цимбалюк схарактеризував, як "проблеми на роботі".
До теми Цимбалюк розповів, за що його переслідують у Москві, відреагували й у МЗС
Треба заслужити, аби тебе виставили
На його думку, треба заслужити, аби країна тебе всіляко витискала зі своєї території. Крім того, він додав, що це – власне, їхнє право.
Жодних претензій до російського уряду в мене немає. Я продовжую бути акредитованим журналістом.
Він також нагадав, що днями при міністерстві закордонних справ Росії буде пресконференція в режимі онлайн очільника відомства Сергія Лаврова. Тому, якщо буде змога – журналіст поставить йому питання.
Чи повернеться в Росію
За словами Цимбалюка, російська частина його життя ще не закінчилась. Зараз вона стоїть на "невеличкій" паузі, а далі буде видно.
Думаю, мені в Росію не заборонять в'їзд. Однак питання в тому, чи треба буде ним користуватися.
Цимбалюк також зазначив, що в Москві у нього є адвокат Микола Полозов, який зараз з'ясовує все. До інциденту журналіст вирішив поставитись серйозно, оскільки його не влаштовує ймовірність потрапити в списки Інтерполу.
Ефір із Романом Цимбалюком на 24 каналі: дивіться відео
Звинувачення проти Цимбалюка: головне
- Прокуратура Москви 8 грудня викликала на допит єдиного українського журналіста, акредитованого в Росії, Романа Цимбалюка. Зазначається, що причиною були ролики українця на YouTube.
- Інтереси журналіста захищає адвокат Микола Полозов. Він зазначив, що проти Цимбалюка хочуть порушити кілька адміністративних справ за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі. Однак наголосив. що межа між "адміністративним" екстремізмом і "кримінальним" дуже тонка.
- У міністерстві закордонних справ України відреагували на звинувачення. Там засудили дії Кремля щодо журналіста.
- На початку січня 2022 року стало відомо, що Цимбалюк покинув територію Росії. Це сталося через загрозу його безпеці.