Останнім часом Цимбалюку у Росії пророкували "проблеми"

Російські правоохоронці заявили, що нібито відкликали виклик на допит. Утім Цимбалюк переконаний, що його можуть покликати знову.

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Я виїхав із Росії, бо вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила,

– заявив журналіст.

Наразі Цимбалюк не знає точно – є справа, чи ні. На допит замість нього прийшов адвокат, а от прокурори не з'явилися. У сусідньому кабінеті адвокату повідомили, що повістку нібито відкликали.

"Так воно чи не так? Наразі дуже мало інформації. Але я не буду поспішати до Росії, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких треба витягнути", – наголосив медійник.

Цимбалюк зазначив, що останні 2 місяці "топові російські фігури інформаційних військ" пророкували йому проблеми.

У чому звинувачують можуть звинуватити журналіста

У середині грудня адвокат Микола Полозов заявив, що проти Цимбалюка хочуть відкрити справу за статтею про екстремізм. Водночас, за даними російських ЗМІ, обвинувачення повідомляло про адміністративну статтю щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Покарання передбачає від 2 до 5 років в'язниці.

Журналісти хочуть звинуватити за таке висловлювання: "Шановні росіяни, можете до нас ставитися як завгодно, називати нас як завгодно, навіть використовувати лексику Скабєєвої – Соловйова. Але знайте, що якщо ваші військові чи люди без розпізнавальних знаків перетнуть кордон України зі зброєю – їх вб'ють, знищать як скажених псів".

Російські правоохоронці вважають це розпалюванням ворожнечі до росіян.

Що відомо про Романа Цимбалюка Український журналіст понад 10 років працював у Москві для інформагентства УНІАН, а також співпрацював з "1+1" та "Радіо Свобода". Цимбалюк відомий своїми гострими запитаннями до президента Росії Володимира Путіна, зокрема, і про російські війська на Донбасі. Цимбалюк – останній український журналіст, якого акредитували при МЗС Росії на постійній основі.



У 2017 році журналіста та оператора Микиту Бородіна затримували в Росії після запису інтерв'ю з аспірантом Московського державного університету, який вивісив прапор України. Невдовзі медійників відпустили.

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